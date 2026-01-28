Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο - «Νομίζουν ότι είμαι έγκυος»

Ζει μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας για να είναι κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη

28.01.26 , 10:51
Η ραδιοφωνική παραγωγός, Ελένη Βουλγαράκη, ανακοίνωσε την απόφασή της να αποχωρήσει από την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα

Μάλιστα, η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα είναι η τελευταία ημέρα της στην εκπομπή, όπου και θα αποχαιρετίσει τους ακροατές της. Ο λόγος είναι τα συχνά ταξίδια της στην Πορτογαλία, όπου ζει και αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης.

 

 

Όπως εξήγησε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από τον Music 89,2: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή. Νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα πρόγραμμα καθημερινής εκπομπής, με τα δεδομένα που έχει τώρα η ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να καταλήξουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση».

 

 

«Δε νιώθω ούτε ότι βάζω τελεία ούτε ότι σας χαιρετάω την Παρασκευή και δε θα σας ξαναβλέπω. Στην Ελλάδα θα είμαι, απλώς δεν μπορώ να είμαι στις ημέρες που απαιτούνται για το ραδιόφωνο. Πρέπει να μοιράσω κάπως διαφορετικά και τον χρόνο και να μην είμαι με το ένα πόδι εδώ και το ένα πόδι εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου, γενικά. Πρέπει κάπως να το βρω».

Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο γνωστός ποδοσφαιριστής και η ραδιοφωνική παραγωγός είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη γνωρίστηκαν την περίοδο που ο πρώτος αγωνίζονταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όμως, η μεταγραφή του στη Λισαβόνα ανάγκασε την Ελένη Βουλγαράκη να ταξιδεύει διαρκώς, ώστε να περνά χρόνο με τον καλό της.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη γνωρίστηκαν την περίοδο που ο πρώτος αγωνίζονταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / Φωτογραφία: NDP



Η ίδια όταν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, είχε μιλήσει για τα νέα δεδομένα στη ζωή της: «Δε συνδυάζονται όλα. Σίγουρα άξιζε τον κόπο. Η Πορτογαλία μοιάζει πολύ με την Ελλάδα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ακριβώς ενός κυκλώνα που γύρω μου γυρίζουν όλα και εγώ απλά κοιτάω και προχωράει η ζωή. Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Είναι εντελώς άλλη η συνθήκη ζωής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν είχα προγραμματίσει ότι μπορεί να έρθει στη ζωή μου…»



«Ήρθε αυτή η συνθήκη στη ζωή μας. Εννοείται ότι θα στηρίξω τον άνθρωπό μου. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Ακόμη δεν έχω βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Δεν έχω βρει την ισορροπία. Επέλεξα όμως να στηρίξω τον σύντροφό μου».

 

Δείτε το Breakfast@star

 

 

