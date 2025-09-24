Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη

Για χάρη του έρωτα η ραδιοφωνική παραγωγός μηδενίζει τα χιλιόμετρα

24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
Δείτε τις πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Βουλγαράκη στη Super Κατερίνα
Η Ελένη Βουλγαράκη είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του Φώτη Ιωαννίδη και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία!

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του με τη σύντροφό του να στέκεται στο πλευρό του. Ο 25χρονος διεθνής φορ μετακόμισε στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ. Χθες μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ απέναντι στη Μορεϊρένσε. 

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός «μηδένισε» τα χιλιόμετρα για χάρη του έρωτα. Έτσι ταξίδεψε στη Λισαβόνα, απ' όπου μοιράστηκε φωτογραφίες. Από αυτές ξεχώρισε το στιγμιότυπο με τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες ομπρέλες, που μοιάζουν σαν να αιωρούνται.

Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη

Χωρίς να αποκαλύπτει αν θα τον ακολουθήσει μόνιμα στον νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας, η ίδια τόνισε πρόσφαρα πως η απόσταση δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη σχέση τους. 

«Η απόσταση δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Πορευόμαστε μαζί με τον σύντροφό μου και είμαστε πολύ καλά», ανέφερε συγκεκριμένα στη «Super Κατερίνα». 

Η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
