Τροχός της Τύχης: Η Πέγκυ δε βρήκε τα συνώνυμα - Θα το κάνεις εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 11/3/2026 στο Star, η Πέγκυ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν, και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Η Πέγκυ δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα.

Δοκίμασε μήπως εσένα σου φανεί πιο εύκολος ο γρίφος!

