Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες

Εντοπίστηκαν στο προαύλιο της πιο «σκληρής» πτέρυγας - Τα πιθανά σενάρια

Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς βρέθηκε θαμμένο όπλο στο προαύλιο της πιο «σκληρής» πτέρυγας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος, το όπλο εντοπίστηκε θαμμένο στον προαύλιο χώρο της 5ης πτέρυγας, μαζί με γεμιστήρα που περιείχε οκτώ σφαίρες.

Το πρώτο επισκεπτήριο της Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα είναι έγκλειστοι Έλληνες και Αλβανοί βαρυποινίτες, «μεγάλα ονόματα» του υποκόσμου, οι πιο «σκληροί» ποινικοί όπως χαρακτηρίζονται. Μεταξύ αυτών, κρατούνται και μέλη της τουρκικής μαφίας που έχουν συλληφθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού για θαμμένο όπλο και σφαίρες

Τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές

Οι έρευνες συνεχίζονται στις φυλακές του Κορυδαλλού, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτιμούν πως το πιστόλι ενδεχομένως να προοριζόταν για απόδραση ή ακόμη και απόπειρα ομηρίας σωφρονιστικού υπαλλήλου.
Προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι κρατούμενοι μπορεί να είχαν πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο όπου ήταν θαμμένο το όπλο, ποιος σκόπευε να το χρησιμοποιήσει και φυσικά πώς μπήκε μέσα στις φυλακές. 

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
