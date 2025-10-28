Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες

Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς βρέθηκε θαμμένο όπλο στο προαύλιο της πιο «σκληρής» πτέρυγας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος, το όπλο εντοπίστηκε θαμμένο στον προαύλιο χώρο της 5ης πτέρυγας, μαζί με γεμιστήρα που περιείχε οκτώ σφαίρες.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα είναι έγκλειστοι Έλληνες και Αλβανοί βαρυποινίτες, «μεγάλα ονόματα» του υποκόσμου, οι πιο «σκληροί» ποινικοί όπως χαρακτηρίζονται. Μεταξύ αυτών, κρατούνται και μέλη της τουρκικής μαφίας που έχουν συλληφθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές

Οι έρευνες συνεχίζονται στις φυλακές του Κορυδαλλού, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτιμούν πως το πιστόλι ενδεχομένως να προοριζόταν για απόδραση ή ακόμη και απόπειρα ομηρίας σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι κρατούμενοι μπορεί να είχαν πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο όπου ήταν θαμμένο το όπλο, ποιος σκόπευε να το χρησιμοποιήσει και φυσικά πώς μπήκε μέσα στις φυλακές.

