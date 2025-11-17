Οικονομάκου: Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο με τον Τσερέλα και τα παιδιά της

Η Αθηνά Οικονομάκου άφησε για λίγο την καθημερινότητά της στην Αθήνα και ταξίδεψε στο Μιλάνο για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο γεμάτο οικογενειακές στιγμές, χαλάρωση και… ιταλικό αέρα.

Αυτή τη φορά, όμως, η απόδραση είχε μια ξεχωριστή γλύκα, καθώς στο πλευρό της βρέθηκαν τα δύο παιδιά της, ο Μάξιμος και η μικρή Σιέννα, που πλέον έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Ο λόγος του ταξιδιού δεν ήταν άλλος από τον μόνιμο κάτοικο Μιλάνου και σύντροφo της Αθηνάς, Μπρούνο Τσερέλα. Ο πρώην μπασκετμπολίστας ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο χώρες. Όταν εκείνος δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η ηθοποιός επιλέγει να τον επισκέπτεται, συνδυάζοντας την επίσκεψη με στιγμές ξεκούρασης.

Το τριήμερο αυτό δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές που έζησαν όλοι μαζί, με το highlight να είναι η επίσκεψή τους στο γήπεδο. Η τετράδα παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ, με τον Τσερέλα να δείχνει ολοφάνερα πόσο τρυφερή σχέση έχει αναπτύξει με τον Μάξιμο και τη Σιέννα. Τα χαμόγελα των παιδιών και ο άνετος τρόπος που κινούνταν δίπλα του μαρτυρούσαν την όμορφη σύνδεση που έχουν δημιουργήσει, κάτι που -σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντος της ηθοποιού- κάνει τις κοινές αποδράσεις ακόμη πιο ευχάριστες.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της από τον γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, το πρώην ζευγάρι πήρε την απόφαση να χωρίσει, ανακοινώνοντας επίσημα τον Απρίλιο του 2024 ότι προχωρούν πλέον σε διαφορετικούς δρόμους.

Παρ’ όλα αυτά, η ηθοποιός έχει δηλώσει πολλές φορές πως προτεραιότητά της παραμένουν τα παιδιά της και η ισορροπία στην οικογένεια.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου

Οι φωτογραφίες που πόσταρε η Αθηνά Οικονομάκου από το ταξίδι της στο Μιλάνο