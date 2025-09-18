Αθηνά Οικονομάκου: «Έχω μοχθήσει, από το μηδέν, από τη Σκάλα Λακωνίας»

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε μία συνέντευξη που έγινε viral στα social media αφού μίλησε για τη ζωή της και τόνισε πως ό,τι λεφτά έχει βγάλει, τα έχει βγάλει ολομόναχη χωρίς να έχει τη βοήθεια κανενός και δήλωσε περήφανη και χωρίς καμία ενοχή για τη ζωή που μπορεί να ζει.

Ακόμα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε στο παρελθόν και τη διαδρομή της μέχρι να φτάσει να έχει την ψυχολογία που έχει σήμερα. στο Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν έχω ενοχή για τη ζωή που ζω, καμία»

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη για ό,τι έχω καταφέρει μόνη μου, χωρίς καμία βοήθεια, κανένα χορηγό, τίποτα, και είμαι πάρα πολύ περήφανη και γι’ αυτό νιώθω τόσο καλά, γιατί οτιδήποτε κάνω, από ταξίδι, τσάντα, παπούτσι, είναι με λεφτά που έχω βγάλει εγώ με τον ιδρώτα μου, ολομόναχη, χωρίς κανένας από πίσω να με έχει σπρώξει, βοηθήσει, προτείνει, χωρίς να έχω πάρει τηλέφωνο, ποτέ.

Δε γνωρίζω καν βασικούς ανθρώπους του χώρου. Δουλεύω πέντε χρόνια σε ένα κανάλι και δε ξέρω τον διευθυντή προγράμματος, δε ξέρω τη φάτσα του. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Δεν το θεωρώ αρνητικό, αν έρθω σε δυσκολία, θα το κάνω. Νιώθω πολύ καλά γιατί έχω μοχθήσει, από το μηδέν, από τη Σκάλα Λακωνίας να καταφέρω να κάνω ό,τι έχω κάνει. Δεν έχω ενοχή για τη ζωή που ζω, καμία» είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Έχω μια εσωτερική δύναμη, νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, ξέρω τι θέλω και τι κάνω και έχω μια ισορροπία, που δύσκολα ταράζεται. Υπάρχουν δυσκολίες επί μονίμου βάσεως. Προσαρμοστήκαμε και εμείς και τα παιδιά πολύ εύκολα τώρα στο σχολείο. Η μικρή πήγε προνήπιο τώρα. Έκανα πολλή προσπάθεια και εσωτερική αναζήτηση. Σε ένα σημείο φτάνεις στην συνειδητοποίηση ότι "εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου". Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου. Πήρα την ευθύνη των επιλογών μου πάνω μου. Όταν βγαίνεις στο φως, νιώθεις ότι ζεις, ότι δεν έχεις ξαναζήσει. Θέλει πόνο, μόχθο προσπάθεια, πίστη, προσήλωση, επιμονή. Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου για να καταλάβεις "γιατί" στον άλλο και όχι σε μένα για παράδειγμα», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Στη ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως. Και να φαινόταν ότι ήμουν στο φως τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα είναι πως είσαι στον πυρήνα σου. Υπήρχαν σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι δύναμης που έχω οφείλεται στις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και έπρεπε να είμαι δυνατή. Ζουν σε μια όμορφη οικογένεια, έχουν τα πάντα τα παιδιά μου. Έξω δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Μπρούνο έχει ιδρύσει έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με ακαδημίες μπάσκετ με τον κολλητό του σε διάφορες χώρες. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις σε χώρες όπως η Κένυα», συνέχισε.

Για την προσωπική της ζωή τόνισε: «Έχει γίνει πρόταση γάμου. Εξαρχής πήγε από μόνο του στην σχέση μου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα. Θεωρώ ότι μάλλον ήταν κάτι καρμικό, το να βρεθούμε. Ήρθαν όλα πολύ ομαλά. Δεν ειχα ποτέ στόχο τον γάμο. Οι επιχειρήσεις του Μπρούνο και αυτά που κάνει είναι στο Μιλάνο. Έχουμε δυο βάσεις και δυο σπίτια. Μοιράζουμε τον χρόνο μας μια εδώ μια εκεί. Μου λείπει πολύ όταν είναι μακριά. Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ μας».

Για τα παιδιά της, τον Μάξιμο και την Σιέννα, σχολίασε ότι την φοβίζει που δεν έχουν περάσει δυσκολίες, καθώς θεωρεί ότι η ίδια από εκεί αντλεί δύναμη, ενώ θα ήθελε να τους δείξει την Κένυα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τις συνθήκες που ζουν άλλα παιδιά.

«Τα παιδιά ζουν στον δικό τους κόσμο, σε μια όμορφη οικογένεια και με προστασία και με μια αγκαλιά, προσπαθώ να τους τα πω και να τους δείξω πώς είναι η ζωή εκεί έξω.

Το πόσο προσπαθούν οι γονείς να προστατέψουν τα παιδιά μερικές φορές το κρύβει αυτό. Και το ταξίδι στην Κένυα που κάναμε θέλω κάποια στιγμή να πάω τα παιδιά να δουν πώς ζουν εκεί τα παιδιά, να καταλάβουν. Κάνω πολλές προσπάθειες. Ο Μπρούνο στην Κένυα έχει πολλά χρόνια τον οργανισμό, έχουν ακαδημία μπάσκετ και είναι ένα σπουδαίο έργο. Αν κοιτάξεις γύρω σου τι γίνεται και δεις πώς ζουν αυτά τα παιδάκια σε συνθήκες εξαθλίωσης είναι τραγικό.

Δεν είναι καμία σχέση με αυτά που έχουμε δει. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τι είδαν τα μάτια μου, μπήκαμε μέσα στο σπίτι τους που είναι πολύ δύσκολο. Δεν ήταν ταξίδι τουριστικό, ήταν πολύ αληθινό, δεν πήγαμε σε πεντάστερο ξενοδοχείο ζήσαμε όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι. Καμία επανάσταση δεν θέλω να κάνω ούτε να το παίξω φιλάνθρωπος αλλά κάνω πολλές προσπάθειες να βοηθήσω όπως μπορώ και επειδή έχω αυτή τη δύναμη θέλω να δείξω στον κόσμο πώς μπορεί να βοηθήσει έστω μέσα από την προβολή».