Αθηνά Οικονομάκου: «Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026»

«Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026», είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Happy Day

Για το γεμάτο καλοκαίρι της, τα «ελληνικά» του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και το ενδεχόμενο το ζευγάρι να παντρευτεί μέσα στο 2026 μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Πέρασα υπέροχα. Πολύ γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο διακοπές. Δεν έκατσα καθόλου ήσυχη. Κουράστηκα λίγο από αυτή την άποψη, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Το ευχαριστήθηκα», παραδέχτηκε η ηθοποιός στο Happy Day.

Το ζευγάρι ταξίδεψε φέτος στην Ιταλία, τις Μαλδίβες, την Κένυα, την Ελαφόνησο, τη Μήλο, την Κίμωλο, τους Παξούς και την Πάργα.

«Δεν έχω ξεκινήσει μαθήματα ιταλικών ή ισπανικών. Εντάξει, κάπως αρχίζω να καταλαβαίνω παραπάνω πράγματα. Ο Μπρούνο είναι πιο γρήγορος, είναι πιο ικανός σε αυτό. Οπότε, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα αγγλικά, οπότε συνεννοούμαστε. Υπάρχει μια βάση. Καταλαβαίνει και πολλά στα ελληνικά. Όταν μιλάμε με φίλους, ας πούμε, οικογένεια, ναι, καταλαβαίνει πολλά πράγματα», είπε η Αθηνά Οικονομάκου για τον σύντροφό της, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αργεντινή και από τα 17 του ζει στην Ιταλία, όπου μετακόμισε για να παίζει επαγγελματικά μπάσκετ.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα δούμε νυφούλα την ηθοποιό το 2026, εκείνη απάντησε: «Θα δούμε, μπορεί. Μακάρι! Όλα να πάνε καλά».

