Αθηνά Οικονομάκου: «Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026»

Το γεμάτο διακοπές καλοκαίρι της και τα ελληνικά του Τσερέλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 13:01 Μακαλιάς: «Δεν έχω θέμα με τον ΑΝΤ1, έχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»
16.09.25 , 12:57 Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση
16.09.25 , 12:54 Πατούλης: «Το καλοκαίρι πέρασα υπέροχες στιγμές με τον γιο μου»
16.09.25 , 12:43 Βαλαβάνη: «Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση»
16.09.25 , 12:39 Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα
16.09.25 , 12:39 Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
16.09.25 , 12:38 Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
16.09.25 , 12:18 Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
16.09.25 , 12:07 Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»
16.09.25 , 11:59 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
16.09.25 , 11:58 Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
16.09.25 , 11:44 Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
16.09.25 , 11:38 Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
16.09.25 , 11:25 Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο
16.09.25 , 11:24 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της
Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026», είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το γεμάτο καλοκαίρι της, τα «ελληνικά» του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και το ενδεχόμενο το ζευγάρι να παντρευτεί μέσα στο 2026 μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!

«Πέρασα υπέροχα. Πολύ γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο διακοπές. Δεν έκατσα καθόλου ήσυχη. Κουράστηκα λίγο από αυτή την άποψη, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Το ευχαριστήθηκα», παραδέχτηκε η ηθοποιός στο Happy Day.

Το ζευγάρι ταξίδεψε φέτος στην Ιταλία, τις Μαλδίβες, την Κένυα, την Ελαφόνησο, τη Μήλο, την Κίμωλο, τους Παξούς και την Πάργα. 

«Δεν έχω ξεκινήσει μαθήματα ιταλικών ή ισπανικών. Εντάξει, κάπως αρχίζω να καταλαβαίνω παραπάνω πράγματα. Ο Μπρούνο είναι πιο γρήγορος, είναι πιο ικανός σε αυτό. Οπότε, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα αγγλικά, οπότε συνεννοούμαστε. Υπάρχει μια βάση. Καταλαβαίνει και πολλά στα ελληνικά. Όταν μιλάμε με φίλους, ας πούμε, οικογένεια, ναι, καταλαβαίνει πολλά πράγματα», είπε η Αθηνά Οικονομάκου για τον σύντροφό της, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αργεντινή και από τα 17 του ζει στην Ιταλία, όπου μετακόμισε για να παίζει επαγγελματικά μπάσκετ.

Αθηνά Οικονομάκου: Παντρεύεται με τον Τσερέλα - Το βίντεο με το μονόπετρο

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα δούμε νυφούλα την ηθοποιό το 2026, εκείνη απάντησε: «Θα δούμε, μπορεί. Μακάρι! Όλα να πάνε καλά».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΣΧΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top