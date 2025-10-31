Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκαν μία μητέρα και ο ένας της γιος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής 31/10. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε για συνδρομή η ΕΛΑΣ, αλλά και το ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση, εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού δύο απανθρακωμένες σορούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και για ένα δεύτερο άτομο το οποίο φέρεται να είναι γιος της, επίσης με προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο νεκρός άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι του, εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Ο δεύτερος γιος πήδηξε από ταράτσα

Στο σπίτι ήταν και ο δεύτερος γιος, ο οποίος, ενώ απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ανέβηκε στην ταράτσα διπλανού σπιτιού και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Εξετάζονται όλα τα δεδομένα της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.