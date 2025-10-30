Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά

Όσα αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου στο Breakfast@Star

Μία από τις ωραιότερες περιόδους στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα

Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε

Η ίδια, αν και δεν το έχει μοιραστεί ακόμα δημόσια, είναι full in love, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έρωτα με την πρώτη ματιά. Το πρωί της Πέμπτης 30/10, η Ελένη Χατζίδου μέσα από το Breakfast@Star, περιέγραψε το προφίλ του άντρα που φέρεται να έχει «κλέψει» την καρδιά της παρουσιάστριας.

Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου»

Όσα αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου για τον νέο σύντροφο της Δανάης Μπάρκα

«Τον γνώρισε στη Σέριφο. Έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 35 χρόνων. Κεραυνοβόλος έρωτα! Θα συγκατοικήσουν οσονούπω», αποκάλυψε η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star.

Κώστας Κόκλας για Δανάη Μπάρκα: «Μακάρι να παντρευτεί»

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Κώστας Κόκλας σχολίασε τα τελευταία δημοσιεύματα που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον γάμο με τον 35χρονο επιχειρηματία. 

Κώστας Κόκλας: Σχολιάζει τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της Δανάης Μπάρκα

«Μακάρι το μωρό μου να παντρευτεί. Αυτό θέλουμε όλοι, γι' αυτό παλεύουμε τόσο καιρό, να το νοικοκυρέψουμε. Δεν ξέρω  λεπτομέρειες. Ξέρω ότι είναι πολύ καλά πάντως», δήλωσε ο ηθοποιός. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

