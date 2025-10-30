Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά

Μία από τις ωραιότερες περιόδους στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα.
Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε
Η ίδια, αν και δεν το έχει μοιραστεί ακόμα δημόσια, είναι full in love, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έρωτα με την πρώτη ματιά. Το πρωί της Πέμπτης 30/10, η Ελένη Χατζίδου μέσα από το Breakfast@Star, περιέγραψε το προφίλ του άντρα που φέρεται να έχει «κλέψει» την καρδιά της παρουσιάστριας.
«Τον γνώρισε στη Σέριφο. Έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 35 χρόνων. Κεραυνοβόλος έρωτα! Θα συγκατοικήσουν οσονούπω», αποκάλυψε η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star.
Κώστας Κόκλας για Δανάη Μπάρκα: «Μακάρι να παντρευτεί»
Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Κώστας Κόκλας σχολίασε τα τελευταία δημοσιεύματα που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον γάμο με τον 35χρονο επιχειρηματία.
«Μακάρι το μωρό μου να παντρευτεί. Αυτό θέλουμε όλοι, γι' αυτό παλεύουμε τόσο καιρό, να το νοικοκυρέψουμε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω ότι είναι πολύ καλά πάντως», δήλωσε ο ηθοποιός.
