Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή κι η συγκίνησή της στον αέρα

Η Δανάη Μπάρκα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην πρεμιέρα του «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 30/9.

Δανάη Μπάρκα: «Δε μου άρεσε η τηλεόραση σαν ιδέα, δε με φανταζόμουν εκεί!»

Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή κι εξήγησε πως αποφεύγει να εκθέτει δημόσια τις σχέσεις της, όταν δεν είναι απολύτως σίγουρη γι' αυτές.

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

«Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης η Αθηναΐς Νέγκα της είπε πως έχει βοηθήσει πολλές κοπέλες να αγαπήσουν το σώμα τους και να «αγκαλιάσουν» τις ατέλειές τους, με την ίδια να συγκινείται.

Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου»

«Συνεισφορά δεν μπορώ να το πω. Με πετυχαίνεις μια ημέρα όπου πριν 3 μέρες ήμουν στη Σέριφο σε ταβερνάκι με την παρέα μου και έρχεται ένα πανέμορφο κορίτσι και μου λέει "είμαι διακοπές με την φίλη μου χάσαμε την μαμά μου πρόσφατα και μου έλεγε ανοίγαμε κάθε πρωί να δούμε τη Δαναΐτσα". Ήταν πολύ σοκαριστικό. Το ότι υπάρχουν κορίτσια που μου λένε είμαι 27 ετών και "έβαλα πρώτη φορά μαγιό" γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη είναι πολύ συγκινητικό αλλά και τρομακτικά στενάχωρο» είπε η Δανάη Μπάρκα, προσθέτοντας: «θα προτιμούσαν να μην το ακούω, να μην χρειάζεται να παίρνει κάποιος δύναμη από άλλο για να αγαπήσει τον εαυτό του, είναι λυπηρό και άδικο».

«Αισθάνομαι μαγικά όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι παίρνω δύναμη από σένα, από την άλλη με στεναχωρεί πολύ μέσα μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι που δεν αγκαλιάζει ένα αγόρι επειδή οι γύρω του τού έχουν στερήσει αυτή την αγκαλιά» συνέχισε η ίδια. 

Όπως εξομολογήθηκε: «εγώ δεν το είχα περάσει ποτέ, δεν ξέρω αν οφείλεται στον περίγυρο μου, μεγαλώνοντας 24ωρες το 24ωρο σε ένα σπίτι με μια γυναίκα όπως ήταν η γιαγιά μου που μου έδειχνε τι είναι το σημαντικό, δεν μου πέρασε ποτέ το αν μοιάζω με τη φίλη μου. Ωστόσο εγώ μεγάλωσα και χωρίς κινητό, δεν υπήρχε η αγωνία της μαζοποίησης μήπως πρέπει να φορέσω αυτό. Δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε ότι κάναμε ράμματα στα γόνατά μας και παίζαμε, ήταν μια άλλη εποχή».

«Yπήρξαν στιγμές που είδα σχόλιο στα social media ή την τηλεόραση που ούρλιαζα που το άκουγα και στο επόμενο δευτερόλεπτο ηρεμούσα. Δεν παίζει ρόλο το τι λένε αλλά το ποιοι το λένε, αν αντιληφθούμε ότι πρέπει να προσέχουμε ποιον και όχι τι ακούμε, σε λυτρώνει», απάντησε σχετικά με την αντίδρασή της σε κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. 

 

 

