Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Φόρεσε κόκκινο φόρεμα, μαντήλι στα μαλλιά και φλατ σανδάλια

Πρώτη Δημοσίευση: 02.09.25, 18:40
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νονά έγινε η Δανάη Μπάρκα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στη Σέριφο για μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της ζωής της, καθώς βάπτισε το παιδί αγαπημένων της φίλων.

Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό

Η ίδια η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media φωτογραφίες από το μυστήριο, αλλά και λόγια συναισθηματικά φορτισμένα για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στον Άγιο Σώστη της Σερίφου, την αγαπημένη της παραλία στο νησί, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στιγμιότυπα γεμάτα χαρά και συγκίνηση, δηλώνοντας πως ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε για εκείνη με τον πιο όμορφο τρόπο. Φόρεσε κόκκινο φόρεμα, μαντήλι στα μαλλιά και φλατ σανδάλια, ενώ ένα εντυπωσιακό κολιέ στο λαιμό της μαγνήτιζε τα βλέμματα.

Η ανάρτησή της;

«Ο Σεπτέμβρης μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Νονά στο νησί, στο παιδί των φίλων μου που όλα τα καλοκαίρια είναι συνώνυμα με τ’ονομά τους. Με φίλους, με οικογένεια, με μαγιό μέσα απ’ τα ρούχα, με οργάνωση μιας εβδομάδας, με έναν τρελό μπαμπά και μια κούκλα μαμά. Και τ’όνομα αυτού … "Έρως"

Στον Άγιο Σώστη, την αγαπημένη μου παραλία που όταν την πρώτο αντίκρισα έπαθα τρέλα. Έρωτας με την πρώτη ματιά το νησί, έρωτας ο μπέμπης, έρωτας όλα! Ένα ηλιοβασίλεμα στο νησί μας. Νονοί και ένωση για πάντα..», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
