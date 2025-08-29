Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό

Δανάη Μπάρκα: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές στη Σέριφο/ instagram

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν και πάλι οι παραστάσεις «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο Άλσος, η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Μετά τη Σύρο ταξίδεψε στην αγαπημένη της Σέριφο, την οποία επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι.

Σήμερα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις βουτιές της κάτω από το νερό. Στη λεζάντα έγραψε: «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ την ακτή;».

Oι βουτιές της Δανάης Μπάρκα στη Σέριφο/ instagram

Μαζί της στη Σέριφο είναι και ο συνεργάτης - φίλος, Άρης Καβατζίκης.

Σε carousel φωτογραφιών της που δημοσίευσε πριν από μερικές ώρες, η ηθοποιός ανέβασε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη θάλασσα, το οινοποιείο που επισκέφθηκε η παρέα, τις βραδινές εξόδους και τη θέα από τη Χώρα της Σερίφου.