Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν και πάλι οι παραστάσεις «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο Άλσος, η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Μετά τη Σύρο ταξίδεψε στην αγαπημένη της Σέριφο, την οποία επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι.
Σήμερα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις βουτιές της κάτω από το νερό. Στη λεζάντα έγραψε: «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ την ακτή;».
Μαζί της στη Σέριφο είναι και ο συνεργάτης - φίλος, Άρης Καβατζίκης.
Σε carousel φωτογραφιών της που δημοσίευσε πριν από μερικές ώρες, η ηθοποιός ανέβασε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη θάλασσα, το οινοποιείο που επισκέφθηκε η παρέα, τις βραδινές εξόδους και τη θέα από τη Χώρα της Σερίφου.