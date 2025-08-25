Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο

«Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;»

Δανάη Μπάρκα: Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» για το τηλεοπτικό της μέλλον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεφάντωσαν σε έξοδό τους σε εστιατόριο στη Σύρο η Δανάη Μπάρκα με τη Νόνη Δούνια! Η συνάντηση των δύο γυναικών στο νησί κατέληξε σε ξέφρενο χορό!

Δανάη Μπάρκα: Διακοπές με τη Νόνη Δούνια στην «Αρχόντισσα των Κυκλάδων»

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια και ηθοποιός στο TikTok, την Κυριακή 24 Αυγούστου, μοιράστηκε τις στιγμές διασκέδασης με τη Νόνη Δούνια. Οι δύο γυναίκες, φορώντας το μαγιό και το παρεό τους χόρευαν με την ψυχή τους! Μάλιστα, όπως είδαμε σε στιγμιότυπο φαίνεται να έχουν παρασύρει και άλλες γυναίκες στον ρυθμό τους. 

«Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;» έγραψε η Δανάη Μπάρκα στο βίντεο που ανέβασε στα social media.  «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;» πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

 

@danaibarka__ Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. ——- Νονη,επόμενος προορισμός??? #summer #dance #friends #syros2025 #fypシ゚viral🖤tiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Danai Barka 🌻

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ
Back to Top