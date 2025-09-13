Δανάη Μπάρκα: «Δε μου άρεσε η τηλεόραση σαν ιδέα, δε με φανταζόμουν εκεί!»

Τη Δανάη Μπάρκα συνάντησε η κάμερα της νέας εκπομπής Weekend live με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλου το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η ηθοποιός και παρουσιάστρια κλήθηκε να μιλήσει για την τηλεοπτική της απουσία και για τον κύκλο που νιώθει πως δεν έκλεισε για εκείνην στη μικρή οθόνη.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα δήλωσε αρχικά πως: «Είναι πολύ διαφορετικό μετά από πέντε χρόνια σερί, ξαφνικά να αλλάζει το πρόγραμμα σου αλλά είναι και ωραίο. Με πιάνει μια νοσταλγική διάθεση για την τηλεοπτική εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι τέλος Αυγούστου, κάποια στιγμή, με πήρε η αρχισυντάκτρια μας, το σήκωσα και της είπα “α, τι έχω να ετοιμάσω; Τι να κάνω; Πρέπει να γυρίσω;”».

«Σίγουρα η τηλεόραση δεν είναι ένας κύκλος που έχω βάλει Χ. Εννοώ πως μου αρέσει πολύ, την αγάπησα την τηλεόραση ενώ δε μου άρεσε σαν ιδέα. Μου άρεσε μόνο να βλέπω, δε με φανταζόμουν εκεί πιο παλιά. Τώρα μου αρέσει όμως η ιδέα του να κρατάς συντροφιά σε ανθρώπους από το σπίτι και να ενώνεσαι με ομάδες, που αγαπάς και θαυμάζεις, για να βγάζετε κάτι όμορφο», πρόσθεσε.

«Το λέω χρόνια ότι μια ταξιδιωτική εκπομπή θα μου άρεσε πολύ, κυρίως με τους φίλους μου. Όλα όμως τα σκέφτομαι, αρκεί να είναι με ομάδες που αγαπάω και θαυμάζω, που αγαπάνε και αυτό που κάνουν εκείνοι. Όπως το Πάμε Δανάη που όλοι όσοι πέρασαν από εκεί αγαπούσαν και τη δουλειά και εμάς και όλα αυτά που έφτιαξαν». πρόσθεσε στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Δανάη Μπάρκα: Το πρόωρο... κόψιμο της εκπομπής της

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Πάμε Δανάη! την οποία παρουσίαζε, ολοκλήρωσε πρόωρα την πορεία της στο Mega, με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 9 Μαΐου 2025.

Η απόφαση του καναλιού για το κόψιμο της εκπομπής έγινε γνωστή λίγες μέρες νωρίτερα, προκαλώντας έκπληξη και σχόλια στον τηλεοπτικό χώρο, καθώς συνέβη πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Η ίδια η Δανάη Μπάρκα, καθώς και οι συνεργάτες της, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από το κανάλι για το τέλος της εκπομπής και ότι επέλεξαν να το αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία και χαμόγελο, παρά την αναπόφευκτη συγκίνηση. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν ανεπίσημα από δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα της τηλεόρασης ήταν κυρίως τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που κατέγραφε η εκπομπή.