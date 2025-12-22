GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!

Η καλύτερη φωτογραφία στο GNTM είναι η νικήτρια λήψη μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας, η οποία αναδεικνύει το μοντέλο που πέτυχε την πιο εντυπωσιακή, εκφραστική και τεχνικά άρτια φωτογραφία, κερδίζοντας συνήθως ένα μεγάλο έπαθλο, όπως χρήματα ή μία σουίτα.

Δεν υπάρχει μία και μοναδική "καλύτερη" συνολικά, αλλά αυτή που ξεχωρίζει σε κάθε επεισόδιο ή μεγάλη αποστολή

Τι την κάνει καλύτερη;

Εκτέλεση concept: Ανταποκρίνεται τέλεια στο θέμα της φωτογράφισης (π.χ., High Fashion, Beauty, Artistic).

Εκφραστικότητα: Δείχνει δυνατές πόζες, έντονο βλέμμα και συναίσθημα.

Τεχνική αρτιότητα: Καλός φωτισμός, σωστή γωνία και γενική αισθητική.

Eίναι η φωτογραφία που κρίνει η κριτική επιτροπή ως την κορυφαία της εβδομάδας, δίνοντας στο μοντέλο το πλεονέκτημα!

Δείτε μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες της φετινής σεζόν του GNTM

Ειρήνη:

Ανέστης:

Γιώργος:

Γιώργος - Ειρήνη:

Εντουάρντο:

Ειρήνη:

Ανέστης:

Ανέστης: