GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!

Η καλύτερη φωτογραφία στο GNTM είναι η νικήτρια λήψη μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας, η οποία αναδεικνύει το μοντέλο που πέτυχε την πιο εντυπωσιακή, εκφραστική και τεχνικά άρτια φωτογραφία, κερδίζοντας συνήθως ένα μεγάλο έπαθλο, όπως χρήματα ή μία σουίτα.
Δεν υπάρχει μία και μοναδική "καλύτερη" συνολικά, αλλά αυτή που ξεχωρίζει σε κάθε επεισόδιο ή μεγάλη αποστολή
Τι την κάνει καλύτερη;
Εκτέλεση concept: Ανταποκρίνεται τέλεια στο θέμα της φωτογράφισης (π.χ., High Fashion, Beauty, Artistic).
Εκφραστικότητα: Δείχνει δυνατές πόζες, έντονο βλέμμα και συναίσθημα.
Τεχνική αρτιότητα: Καλός φωτισμός, σωστή γωνία και γενική αισθητική.
Eίναι η φωτογραφία που κρίνει η κριτική επιτροπή ως την κορυφαία της εβδομάδας, δίνοντας στο μοντέλο το πλεονέκτημα!
