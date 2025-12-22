Νίκος Θεοδωράκης: «Όταν με ρώτησε ο Μίκης, του είπα ότι νιώθω Θεοδωράκης»

Η ζωή του Νίκου Θεοδωράκη δε μοιάζει με καμία άλλη. Όχι μόνο γιατί είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη, του πιο παγκόσμιου Έλληνα δημιουργού, αλλά γιατί για 35 ολόκληρα χρόνια έζησε στο «σκοτάδι» χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια. Στη συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τη σύζυγό του, Γωγό Φάκου, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεδιπλώνεται μια ανθρώπινη ιστορία απώλειας και δικαίωσης, που μεταφέρεται πλέον και στη θεατρική σκηνή.

«Άσε να μιλάει το αίμα»

Ο Νίκος μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, σε ίδρυμα, πολύ μοναχικά. Όταν στα 35 του έμαθε πως είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη, η αποκάλυψη δεν ήρθε ως λύτρωση, αλλά του γκρέμισε τον κόσμο που μέχρι τότε ήξερα. «Με τιμώρησαν», λέει, αναφερόμενος στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν αλλά του έκρυψαν την αλήθεια. Κι όμως, όταν ήρθε η ώρα να σταθεί απέναντι στον πατέρα του, δεν διεκδίκησε τίτλους ή περιουσία. Διεκδίκησε μόνο την αποκατάσταση της αλήθειας. «Αισθάνομαι Θεοδωράκης», είπε στον ίδιο τον Μίκη, «γιατί η αλήθεια μου ανήκει».

«Έμαθα ότι είμαι γιος του Μίκη Θεοδωράκη στα 35 μου. Όλοι το ήξεραν, εκτός από εμένα. Με τιμώρησαν, γιατί για 35 χρόνια δεν μου είπαν την αλήθεια. Ακόμα και οι άνθρωποι που πίστευα ότι με αγαπούσαν, μου έκρυβαν ποιος είμαι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να αποκατασταθεί η αλήθεια. Δεν έμαθα απλώς ποιος είναι ο πατέρας μου· έμαθα ποιος είμαι εγώ».

Η θεατρική παράσταση «(Α)γνώστου Πατρός - Η κρυφή κασέτα»

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας είναι η Αλεξάνδρα Σαμοΐλη, η μητέρα του Νίκου. Μια γυναίκα που έζησε στη σκιά του μεγάλου δημιουργού, χωρίς ποτέ να διεκδικήσει θέση ή αναγνώριση. Κράτησε το μυστικό, μεγάλωσε το παιδί της και αγάπησε ακόμη και τα άλλα παιδιά του Μίκη σαν δικά της. Η φωνή της, καταγεγραμμένη σε μια παλιά κασέτα, γίνεται ο πυρήνας της θεατρικής παράστασης «(Α)γνώστου Πατρός – Η κρυφή κασέτα», σε σκηνοθεσία και κείμενο της Γωγώς Φάκου.

«Η μητέρα μου κράτησε ένα μυστικό μια ζωή για να μη πληγώσει. Μεγάλωσε όχι μόνο εμένα, αλλά και τα άλλα παιδιά του Μίκη, με αγάπη και αυτοθυσία», λέει.

Στη σκηνή, η προσωπική ιστορία μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη. Ο Νίκος Θεοδωράκης εμφανίζεται, τραγουδά, στέκεται ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα, ανάμεσα στο παρελθόν και τη συμφιλίωση. Δεν είναι μια παράσταση για τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μια παράσταση για την αλήθεια που αργεί, αλλά τελικά βρίσκει τον δρόμο της.

