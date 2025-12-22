Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM

Δείτε τα highlights της φετινής νικήτριας

Η Ξένια Τσιρκόβα κατάφερε το βράδυ της Παρασκευής να στεφθεί μεγάλη νικήτρια του 6ου κύκλου του GNTM.

Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη

Η Ξένια σε μια εντυπωσιακή πόζα

Η Ξένια σε μια εντυπωσιακή πόζα

Το εντυπωσιακό μοντέλο με καταγωγή από τη Ρωσία κατάφερε βήμα-βήμα να φτάσει στην κορυφή, με τους κριτές να εκφράζουν επανειλημμένα τον θαυμασμό τους για τη θεαματική της πρόοδο μέσα στον διαγωνισμό.  Παρακάτω συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες στιγμές της: 

Όταν σήκωσε την κούπα

Αναμφίβολα, η πιο δυνατή στιγμή για την 25χρονη ήταν όταν άκουσε διά στόματος Ηλιάνας Παπαγεωργίου πως είναι η μεγάλη νικήτρια του φετινού GNTM. Συγκέντρωσε συνολικά 116 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ανέστη με 114 βαθμούς και στην τρίτη θέση τον Γιώργο με 103 βαθμούς. Μη μπορώντας να πιστέψει ότι τερμάτισε πρώτη, το μοντέλο ξέσπασε σε λυγμούς και αγκαλιάστηκε με τους συμπαίκτες της.

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσιρκόβα!

Η Ξένια είναι το επόμενο Greece’s Next Top Model!

Η Ξένια είναι το επόμενο Greece’s Next Top Model!

Όταν ξέσπασε σε κλάματα

Η πορεία της Ξένιας στο GNTM ήταν σταθερά ανοδική, γι’ αυτό και σπανίως δεχόταν αρνητική κριτική. Ωστόσο, φτάνοντας στον προημιτελικό, η φωτογραφία της δεν ήταν τόσο δυνατή, γεγονός που της επισήμαναν οι κριτές. Ακούγοντας τα σχόλιά τους, η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, με τον Έντι Γαβριηλίδη αρχικά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη συνέχεια να σπεύδουν να τη στηρίξουν. Τελικά, ο Εντουάρντο είχε τη χειρότερη φωτογραφία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πριν τον ημιτελικό.

Τα κλάματα της Ξένιας

Τα κλάματα της Ξένιας

«Πρωταθλήτρια στα ντισαβαντάζ»

Πέρα από τον τίτλο, η Ξένια κατέκτησε και μία ακόμη «πρωτιά»: αυτή της παίκτριας με τα περισσότερα ντισκαβαντάζ. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι είτε «ροκάνιζαν» τον χρόνο που είχε στη διάθεσή της για να φωτογραφηθεί είτε την έβαζαν πρώτη να ποζάρει, με στόχο να τη δυσκολέψουν και να τη βγάλουν νωρίτερα από το παιχνίδι. Εκ των υστέρων, ωστόσο, αποδείχθηκε πως η στρατηγική τους δεν έπιασε τόπο, αφού η Ξένια ήταν εκείνη που σήκωσε την κούπα.

Η Ξένια έγινε ένα κουβάρι με τους συμπαίκτες της

Η Ξένια έγινε ένα κουβάρι με τους συμπαίκτες της

