Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε

Επέστρεψε στο καστανό της χρώμα, ενώ τα έκοψε και καρέ!

Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν και της πήγαιναν ιδιαίτερα, η Δανάη Μπάρκα δεν κράτησε για πολύ τα ξανθά μαλλιά που απέκτησε λίγο καιρό μετά του φινάλε της εκπομπής της στο Mega, «Πάμε Δανάη».

Η παρουσιάστρια επέστρεψε στο καστανό της χρώμα, ενώ τα έκοψε και καρέ!

Δανάη Μπάρκα: Οι φθινοπωρινές της διακοπές στις Κιτριές Μεσσηνίας

Όπως είδαμε σε ένα instastory που έκανε την Παρασκευή 17/10, η Δανάη Μπάρκα πήγε για καφέ κι έφυγε με...  νέο hairlook!

Η αλήθεια είναι πως τόσο το ξανθό όσο και το καστανό ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου της Δανάης αλλά το συγκεκριμένο look αποπνέει κομψότητα και αυτοπεποίθηση.

Δείτε τη Δανάη Μπάρκα με το νέο της hairlook:

μπαρκα νεο μαλλι αλλαγη μαλλιά

μπαρκα αλλαγη μαλλιά

ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
