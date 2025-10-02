Δανάη Μπάρκα: Οι φθινοπωρινές της διακοπές στις Κιτριές Μεσσηνίας

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram

02.10.25 , 22:35
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να υποδεχθεί τον Οκτώβριο με φωτογραφίες από τις ήρεμες διακοπές της στις Κιτριές Μεσσηνίας

Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ταξίδεψε αρκετά φέτος το καλοκαίρι μαζί με την παρέα της για να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. 

Η Δανάη Μπάρκα τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πανέμορφη Σέριφο

Η Δανάη Μπάρκα τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πανέμορφη Σέριφο /Φωτογραφία Instagram

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τις διακοπές στη Μεσσηνία όπου απολαμβάνει όμορφες στιγμές μπροστά στη θάλασσα

Δανάη Μπάρκα: «Δε μου άρεσε η τηλεόραση σαν ιδέα, δε με φανταζόμουν εκεί!»

«Καλό μήνα λουλούδια μου. Εκεί που είστε ο εαυτός σας 100%,εκεί να μένετε. (Υ.Γ: Δε μιλάω για τοποθεσίες)», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Λίγο αργότερα, με βιντεάκι σε insta story της, αποκάλυψε ότι την ταλαιπωρεί ένας έρπης, ζητώντας τη βοήθεια από τους followers της.

Δανάη Μπάρκα: Οι φθινοπωρινές της διακοπές στις Κιτριές Μεσσηνίας

Θυμίζουμε ότι μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της Πάμε Δανάη! στο Mega, η Δανάη Μπάρκα συμμετείχε στην παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα στο Θέατρο Άλσος με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Ελένη Καρακάση, Λευτέρη Ελευθερίου και Χριστίνα Τσάφου. Υποδύθηκε την «Αννούλα», μια τραγουδίστρια της μπάντας του Γιώργου Ζαμπέτα, εκπροσωπώντας τις γυναίκες καλλιτέχνιδες με τις οποίες συνεργάστηκε ο σπουδαίος συνθέτης. 

Η Δανάη Μπάρκα συμμετείχε στην παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα

Η Δανάη Μπάρκα συμμετείχε στην παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό της μέλλον, οι φήμες τη θέλουν να αναλαμβάνει νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN, παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη.

ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
