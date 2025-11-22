GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Παρασκευής 28/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 01:00 GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
22.11.25 , 00:50 GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
22.11.25 , 00:40 GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
22.11.25 , 00:20 GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου
22.11.25 , 00:09 Σε Εξέλιξη Η Κακοκαιρία Στην Ήπειρο - 367 Κλήσεις Στην Πυροσβεστική
21.11.25 , 23:56 Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»
21.11.25 , 23:28 Ασπρόπυργος: Συνελήφθη Οδοντίατρος Για Διακίνηση Ναρκωτικών
21.11.25 , 23:15 GNTM: Ποιο μοντέλο κέρδισε στη δοκιμασία επιβράβευσης;
21.11.25 , 23:06 Ένα... Ποτάμι Στην Καρδιά Της Νέας Φιλαδέλφειας
21.11.25 , 22:45 GNTM: Ο μοναδικός Dr. Chris καλεσμένος στη δοκιμασία επιβράβευσης
21.11.25 , 22:40 Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
21.11.25 , 22:25 GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
21.11.25 , 22:10 GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
21.11.25 , 22:00 GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
21.11.25 , 21:48 Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε και λαχταρούσαμε σε κάθε κύκλο του GNTM!

Όπως βλέπουμε στο trailer που κυκλοφόρησε από το επεισόδιο της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, έφτασε η ώρα του πολυαναμενόμενου makeover! Το πιο αγωνιώδες και ταυτόχρονα συναρπαστικό κομμάτι της σεζόν, εκεί όπου τα μοντέλα γίνονται… άλλοι άνθρωποι, επιστρέφει για να φέρει ανατροπές, ενθουσιασμό αλλά και δάκρυα.

«Καλημέρα στους "12" του GNTM. Τα πράγματα αλλάζουν, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό», ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να λέει στο spot, προϊδεάζοντας ότι τίποτα δε θα μείνει ίδιο.

GNTM: Το makeover φέρνει δάκρυα - ξανά!

GNTM: Το makeover φέρνει δάκρυα - ξανά!

Κάποιοι θα λατρέψουν το νέο τους look, ενώ σε κάποιους η αλλαγή θα πέσει πολύ… βαριά, καθώς δεν είναι προετοιμασμένοι ψυχολογικά να αποχωριστούν μερικές τούφες από τα μαλλιά τους. Άλλοι θα χαμογελάσουν μέχρι τα αυτιά αντικρίζοντας το νέο τους είδωλο, ενώ κάποιοι θα δώσουν μάχη για να συγκρατήσουν τα νεύρα και την απελπισία τους. Το makeover, άλλωστε, είναι πάντα ένα crash test αντοχής.

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται πάνω σε ένα ιπτάμενο σύννεφο

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται πάνω σε ένα ιπτάμενο σύννεφο

Η Δοκιμασία Αποχώρησης που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ξεπεράσουν τους φόβους τους με τα ύψη. Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε Θεούς του Ολύμπου και ποζάρουν πάνω σε ένα σύννεφο που… ίπταται. «Σήμερα θα μεταμορφωθείτε στους 12 Θεούς του Ολύμπου πάνω σε ένα σύννεφο», αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, παρουσιάζοντας ένα concept θεαματικό αλλά και δύσκολο τεχνικά.

Βλέποντας τη θέα από ψηλά, ορισμένοι διαγωνιζόμενοι τα χάνουν, φωνάζοντας πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ άλλοι εκλιπαρούν να τους κατεβάσουν. Ο φόβος της πτώσης, η πίεση της στιγμής και η ανάγκη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων δημιουργούν ένταση και συγκίνηση.

Πλησιάζοντας προς τη 10άδα, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, καθώς όλοι κρίνονται από μια στιγμή. Μετά το τέλος κάθε δοκιμασίας, τα μοντέλα ελπίζουν η λήψη που θα φτάσει στο πλατό να είναι αρκετή ώστε να τους περάσει στην επόμενη φάση και να τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο έπαθλο! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
GNTM MAKEOVER
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top