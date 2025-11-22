GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer

Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε και λαχταρούσαμε σε κάθε κύκλο του GNTM!

Όπως βλέπουμε στο trailer που κυκλοφόρησε από το επεισόδιο της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, έφτασε η ώρα του πολυαναμενόμενου makeover! Το πιο αγωνιώδες και ταυτόχρονα συναρπαστικό κομμάτι της σεζόν, εκεί όπου τα μοντέλα γίνονται… άλλοι άνθρωποι, επιστρέφει για να φέρει ανατροπές, ενθουσιασμό αλλά και δάκρυα.

«Καλημέρα στους "12" του GNTM. Τα πράγματα αλλάζουν, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό», ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να λέει στο spot, προϊδεάζοντας ότι τίποτα δε θα μείνει ίδιο.

GNTM: Το makeover φέρνει δάκρυα - ξανά!

Κάποιοι θα λατρέψουν το νέο τους look, ενώ σε κάποιους η αλλαγή θα πέσει πολύ… βαριά, καθώς δεν είναι προετοιμασμένοι ψυχολογικά να αποχωριστούν μερικές τούφες από τα μαλλιά τους. Άλλοι θα χαμογελάσουν μέχρι τα αυτιά αντικρίζοντας το νέο τους είδωλο, ενώ κάποιοι θα δώσουν μάχη για να συγκρατήσουν τα νεύρα και την απελπισία τους. Το makeover, άλλωστε, είναι πάντα ένα crash test αντοχής.

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται πάνω σε ένα ιπτάμενο σύννεφο

Η Δοκιμασία Αποχώρησης που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ξεπεράσουν τους φόβους τους με τα ύψη. Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε Θεούς του Ολύμπου και ποζάρουν πάνω σε ένα σύννεφο που… ίπταται. «Σήμερα θα μεταμορφωθείτε στους 12 Θεούς του Ολύμπου πάνω σε ένα σύννεφο», αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, παρουσιάζοντας ένα concept θεαματικό αλλά και δύσκολο τεχνικά.

Βλέποντας τη θέα από ψηλά, ορισμένοι διαγωνιζόμενοι τα χάνουν, φωνάζοντας πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ άλλοι εκλιπαρούν να τους κατεβάσουν. Ο φόβος της πτώσης, η πίεση της στιγμής και η ανάγκη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων δημιουργούν ένταση και συγκίνηση.

Πλησιάζοντας προς τη 10άδα, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, καθώς όλοι κρίνονται από μια στιγμή. Μετά το τέλος κάθε δοκιμασίας, τα μοντέλα ελπίζουν η λήψη που θα φτάσει στο πλατό να είναι αρκετή ώστε να τους περάσει στην επόμενη φάση και να τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο έπαθλο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM