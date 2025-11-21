Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»

Τραγωδία συγκλόνισε στον Πειραιά. Ένα κορίτσι μόλις 13 ετών έχασε τη ζωή του σε ειδικό σχολείο όταν πνίγηκε από το τοστ που έτρωγε την ώρα του δεκατιανού. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Όχι μόνο από το σχολείο, αλλά γιατροί από το Κέντρο Υγείας της περιοχής και από διπλανό Διαγνωστικό Κέντρο έτρεξαν για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι.

Ο πατέρας της 13χρονης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Πειραιάς: Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις για τον πνιγμό της 13χρονης

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για τον πνιγμό 13χρονης στον Πειραιά από τροφή / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (21/11/2025)

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να εχει καταθέσει στην αστυνομία ο εκπαιδευτικός που είχε την ευθύνη για το παιδί, όλα έγιναν λίγο μετά το διάλειμμα όταν ξεκίνησε η ώρα της σίτισης. Η μικρή Ειρήνη μαζί με δύο ακόμα παιδιά πήγαν στο χώρο όπου τρώνε το δεκατιανό τους. Παρόντες ήταν ο εκπαιδευτικός, μια νοσηλεύτρια κι ένα ακόμη άτομο, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η 13χρονη έτρωγε ένα τοστ, μάλιστα της το είχαν κόψει σε μικρά κομματάκια για να μην πνίγει. Ενώ το παιδί άρχισε να τρώει ξαφνικά μελάνιασε. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, τηρήθηκε κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Δόθηκαν πρώτες βοήθειες, μάλιστα όταν έφτασαν στο σημείο και οι γιατροί το παιδί φέρεται να έβγαλε ένα μέρος της τροφής.

Πριν από λίγη ώρα ο εκπαιδευτικός κλήθηκε για εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση. Εξηγήσεις έχουν δώσει επίσης στις αρχές η Νοσηλεύτρια, ο διευθυντής και σε λίγη ώρα αναμένεται να έρθει εδώ και ο καρδιολόγος που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί και το συνόδεψε με το ασθενοφόρο μέχρι το Κρατικό της Νίκαιας.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για αιφνίδιο θάνατο ωστόσο θα ληφθούν κι άλλες καταθέσεις. Ότι νέο προκύψει θα ενημερωθεί η εισαγγελέας.

Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά - Καρέ καρέ ο αγώνας δρόμου για να σωθεί η 13χρονη που πνίγηκε με το τοστ

Στο βίντεο καταγράφεται ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκε ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά. Το ρολόι δείχνει δέκα και τριάντα οκτώ.

Αμέσως μετά, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, μοτοσυκλέτα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περνάνε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Κατευθύνονται προς το Ειδικό Σχολείο για να παραλάβουν την 13χρονη μαθήτρια που πνίγηκε με το τοστ, την ώρα του δεκατιανού. Συγκλονισμένη η γιαγιά της περιγράφει πως έμαθε τα άσχημα νέα για την εγγονούλα της.

Πειραιάς: Ραγίζει καρδιές η γιαγιά της άτυχης 13χρονης

«Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούρλιαζε το πρωί: "μου 'φαγαν την Ειρήνη, μου 'φαγαν την Ειρήνη". " Τι λες", βρε του λέω. "Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο"», ήταν τα λόγια της γιαγιάς του κοριτσιού.

Όταν το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του, στο 2ο Ειδικό Σχολείο επικράτησε πανικός. Η νοσηλεύτρια του σχολείου ξεκίνησε να δίνει πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα ο διευθυντής κάλεσε το ΕΚΑΒ. Έτρεξαν ακόμα και από το διπλανό Διαγνωστικό Κέντρο.

Πειραιάς: «Το παιδί έβγαζε συνέχεια τροφή»

«Ήρθαν 2 άτομα από το σχολείο να μας ζητήσουν βοήθεια. Δικός μας καρδιολόγος και νοσηλεύτρια μαζί με απινιδωτή τρέξανε στο παιδί. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί έβγαζε συνέχεια τροφή. Είχε φτάσει στους πνεύμονες», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Συγκλονίζει η υπερπροσπάθεια που έκανε ο καρδιολόγος του Κέντρου Υγείας για να επαναφέρει το παιδί.

«Όταν έφτασα, ήταν σε ανακοπή το παιδί. Έκανα συμπιέσεις και ακολούθησα το πρωτόκολλο της καρδιακής ανακοπής. Μπήκα στο ασθενοφόρο. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ενώ δεν ήταν σε εφημερία μας περίμεναν 20 άτομα. Άνοιξαν οι κλινικές. Παιδιατρική χειρουργική, όλα. Στο νοσοκομείο παλεύαμε 30 λεπτά. Το παιδί δεν επανερχόταν».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για την τραγωδία στον Πειραιά

Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.