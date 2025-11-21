Ειδικό σχολείο Πειραιά: Μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα σε Ειδικό Σχολείο του Πειραιά, όπου 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή κι έχασε τη ζωή της.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, αποτυπώνεται η μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε από ΕΚΑΒ και αστυνομία, προκειμένου να γίνει γρήγορα η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο.

Βίντεο ντοκουμέντο έξω από το ειδικό σχολείο- Η κινητοποίηση για τη διακομιδή της 13χρονης

Συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός φαίνεται καθώς τρέχει να ειδοποιήσει τους συναδέλφους του να ανοίξουν τον δρόμο στο ασθενοφόρο προς το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Όλα έγιναν στις 10:00 το πρωί, την ώρα του δεκατιανού. Το κοριτσάκι έφαγε κάτι κι άρχισε να πνίγεται. Αρχικά, μια νοσηλεύτρια έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί και στη συνέχεια ζητήθηκε βοήθεια από γιατρούς και νοσηλευτές διαγνωστικού κέντρου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, αλλά και από γιατρούς κέντρου υγείας που βρίσκεται κι αυτό κοντά στο σχολείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο από το σχολείο μέσα σε τρία λεπτά, είπαν οι γιατροί. Δύο καρδιολόγοι και ένας νοσηλευτής προσπαθούσαν να σώσουν το παιδί. Ήταν μέσα στο ασθενοφόρο και συνέχιζαν να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Το νοσοκομείο της Νίκαιας δεν εφημέρευε, όμως είχε ειδοποιηθεί από το ΕΚΑΒ και περίπου 20 άτομα περίμεναν το παιδί για να το βοηθήσουν, όμως δεν είχε σφυγμό», μετέδωσε η δημοσιογράφος του Star.

Για το τραγικό συμβάν προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων ο διευθυντής του σχολείου κι ένας εκπαιδευτικός. Αποχώρησαν μετά από 30 λεπτά, με δάκρυα στα μάτια.

Υπουργείο Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το Ειδικό σχολείο

Με αφορμή, καταγγελίες γονέων για υποστελέχωση του ειδικού σχολείου, το υπουργείο Παιδείας επισήμανε ότι το εν λόγω ειδικό σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Διευκρινίζει επίσης, ότι καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα. Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης, ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.