Ωράριο καταστημάτων: Κλειστά σήμερα μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Η σημερινή ημέρα των Θεοφανίων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου και αποτελεί την τελευταία επίσημη αργία πριν από την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για την αγορά και τους καταναλωτές.

Ως υποχρεωτική αργία, τα Θεοφάνια φέρνουν καθολικό «λουκέτο» στα εμπορικά καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές σε όλη τη χώρα.

Με την εορτή των Θεοφανίων ολοκληρώνεται ο κύκλος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από εορταστικό ωράριο, αυξημένη αγοραστική κίνηση και διαδοχικές αργίες.

Για τις επιχειρήσεις, η σημερινή ημέρα λειτουργεί ως το τελευταίο «διάλειμμα» πριν από την επαναφορά των συνηθισμένων ρυθμών λειτουργίας, ενώ για τους καταναλωτές αποτελεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης πριν την επιστροφή στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Σήμερα, όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά, χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις ή ειδικό ωράριο λειτουργίας. Οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων δεν ανοίγουν, ακολουθώντας το καθεστώς της επίσημης αργίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές από οργανωμένα καταστήματα λιανικής.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα εμπορικά κέντρα της χώρας. Δημοφιλείς προορισμοί αγορών και ψυχαγωγίας, όπως το The Mall Athens, το Metro Mall, το Smart Park, το Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen και το Golden Hall, παραμένουν κλειστά σήμερα, καθώς ακολουθούν το πλαίσιο της υποχρεωτικής αργίας.

Ως αποτέλεσμα, δεν λειτουργούν ούτε τα εμπορικά καταστήματα ούτε οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας που στεγάζονται εντός αυτών.

Ωστόσο, ορισμένες μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να λειτουργούν με περιορισμένο ή ελεύθερο ωράριο. Ανοιχτά μπορούν να είναι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και περίπτερα, τα οποία δεν δεσμεύονται από το ίδιο καθεστώς και ρυθμίζουν τη λειτουργία τους κατά την κρίση των ιδιοκτητών τους.

Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η αγορά επιστρέφει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς της.

Σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα ανοίγουν ξανά με το συνηθισμένο ωράριο, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος της εορταστικής περιόδου. Η επαναφορά στην καθημερινότητα συνοδεύεται από την έναρξη της νέας εμπορικής περιόδου, με τις επιχειρήσεις να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις επερχόμενες χειμερινές εκπτώσεις και στους στόχους της νέας χρονιάς.