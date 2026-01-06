Ωράριο καταστημάτων: Κλειστά σήμερα μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Είναι επίσημη αργία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
06.01.26 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
06.01.26 , 12:34 Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καθηγητής Γλωσσολογίας
06.01.26 , 12:09 Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
06.01.26 , 11:55 Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
06.01.26 , 11:26 Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας
06.01.26 , 11:06 Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας
06.01.26 , 10:39 Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
06.01.26 , 10:14 Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
06.01.26 , 10:10 Θεσσαλία: Από Πέμπτη οι αγρότες ξεκινούν μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ωράριο καταστημάτων: Κλειστά σήμερα μαγαζιά και σούπερ μάρκετ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή ημέρα των Θεοφανίων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου και αποτελεί την τελευταία επίσημη αργία πριν από την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για την αγορά και τους καταναλωτές.

Ως υποχρεωτική αργία, τα Θεοφάνια φέρνουν καθολικό «λουκέτο» στα εμπορικά καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές σε όλη τη χώρα.

Με την εορτή των Θεοφανίων ολοκληρώνεται ο κύκλος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από εορταστικό ωράριο, αυξημένη αγοραστική κίνηση και διαδοχικές αργίες.

Για τις επιχειρήσεις, η σημερινή ημέρα λειτουργεί ως το τελευταίο «διάλειμμα» πριν από την επαναφορά των συνηθισμένων ρυθμών λειτουργίας, ενώ για τους καταναλωτές αποτελεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης πριν την επιστροφή στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Σήμερα, όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά, χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις ή ειδικό ωράριο λειτουργίας. Οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων δεν ανοίγουν, ακολουθώντας το καθεστώς της επίσημης αργίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές από οργανωμένα καταστήματα λιανικής.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα εμπορικά κέντρα της χώρας. Δημοφιλείς προορισμοί αγορών και ψυχαγωγίας, όπως το The Mall Athens, το Metro Mall, το Smart Park, το Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen και το Golden Hall, παραμένουν κλειστά σήμερα, καθώς ακολουθούν το πλαίσιο της υποχρεωτικής αργίας.

Ως αποτέλεσμα, δεν λειτουργούν ούτε τα εμπορικά καταστήματα ούτε οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας που στεγάζονται εντός αυτών.

Ωστόσο, ορισμένες μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να λειτουργούν με περιορισμένο ή ελεύθερο ωράριο. Ανοιχτά μπορούν να είναι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και περίπτερα, τα οποία δεν δεσμεύονται από το ίδιο καθεστώς και ρυθμίζουν τη λειτουργία τους κατά την κρίση των ιδιοκτητών τους.

Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η αγορά επιστρέφει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς της.

Σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα ανοίγουν ξανά με το συνηθισμένο ωράριο, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος της εορταστικής περιόδου. Η επαναφορά στην καθημερινότητα συνοδεύεται από την έναρξη της νέας εμπορικής περιόδου, με τις επιχειρήσεις να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις επερχόμενες χειμερινές εκπτώσεις και στους στόχους της νέας χρονιάς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top