Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000

Εξιχνιάστηκε η ληστεία στη Χαλκιδική

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε ληστεία σε κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική, η οποία διαπράχθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2025

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Σερβίας , 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικού δικτύου το οποίο είναι  δομημένο στα πλαίσια των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, με την ονομασία «Pink Panthers», (Ροζ Πάνθηρες) με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές ευρωπαϊκών χωρών και την EUROPOL, τέσσερα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν εισέλθει στη χώρα μας από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προέβησαν στην ενοικίαση οχημάτων, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την παρεμπόδιση του εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.
Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 580.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο 46χρονος, από κοινού με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025.

Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 |
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
