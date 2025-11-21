Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το φαγητό της.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι μαζί με άλλα παιδιά έτρωγαν τα δεκατιανό τους, όταν για άγνωστη αιτία πνίγηκε με την τροφή της.
«Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»
Στο ειδικό δημοτικό σχολείο υπάρχει νοσηλεύτρια και βοηθητικό προσωπικό, που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έφθασε Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και διασώστες, αλλά το παιδί είχε πάθει ήδη ανακοπή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας προσήχθησαν ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.
Το σχολείο μετά το περιστατικό έχει σφραγιστεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές.
