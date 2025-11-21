Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Ρεπορτάζ για τον θάνατο 13χρονης μαθήτριας στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το φαγητό της. 

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι μαζί με άλλα παιδιά έτρωγαν τα δεκατιανό τους, όταν για άγνωστη αιτία πνίγηκε με την τροφή της.

«Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»

Στο ειδικό δημοτικό σχολείο υπάρχει νοσηλεύτρια και βοηθητικό προσωπικό, που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

To ειδικό σχολείο στο οποίο πνίγηκε η μαθήτρια - Eurokinissi

Στο σημείο έφθασε Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και διασώστες, αλλά το παιδί είχε πάθει ήδη ανακοπή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας προσήχθησαν ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου. 

Το σχολείο μετά το περιστατικό έχει σφραγιστεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές.

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
13ΧΡΟΝΗ
