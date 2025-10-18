Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Κατέρρευσε μπροστά στον σύζυγό της

Ελλαδα
Πηγή: thenewspaper.gr
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/10/2025) σε περιοχή του Βόλου, όταν 60χρονη κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της, την ώρα που έτρωγε μπανάνα.

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όπως γράφει το thenewspaper.gr. Η γυναίκα, που βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία τη στιγμή που κατανάλωνε μπανάνα. Ο άνδρας της αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για κάτι περαστικό, όμως η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ το πλήρωμα του ασθενοφόρου έσπευσε στο σημείο και επιχείρησε ανάνηψη χρησιμοποιώντας απινιδωτή.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΜΠΑΝΑΝΑ
Back to Top