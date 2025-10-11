Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όταν ένα αγοράκι, πέντε ετών από την Ινδία, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου.
Το παιδί βρισκόταν στο νησί με την οικογένειά του. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό