Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Η μητέρα της κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία συγκλονίζει το νησί των Παξών, καθώς μία 4χρονη βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλας. Το κοριτσάκι, όπως φαίνεται, διέφυγε της προσοχής των γονιών του και συνέβη το μοιραίο. 

Το 4χρονο παιδί είναι αλβανικής καταγωγής και ζει με τους γονείς του χρόνια στους Παξούς. Η μητέρα εργάζεται σε καφετέρια, ενώ ο πατέρας σε οικοδομή.

Ρόδος: Πώς πνίγηκε η 3χρονη στο παιδικό πάρτι σε πισίνα καφετέριας

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 4χρονη, το μεσημέρι της Παρασκευής 22/8, βρισκόταν στον κήπο και έπαιζε. Η μητέρα της μπήκε για λίγο στο σπίτι και όταν ξαναβγήκε η μικρή δε βρισκόταν εκεί. Αμέσως ξεκίνησε να την ψάχνει έντρομη. 

Κοντά στο σπίτι τους υπάρχει μια βίλα, ο μάγειρας της οποίας πήγε για δουλειά γύρω στις 5:30 το απόγευμα και εντόπισε το κοριτσάκι στην πισίνα. Οι ένοικοι της βίλας δεν βρίσκονταν εκεί. 

Στο Κέντρο Υγείας των Παξών έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η μητέρα κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα. 

Σεισμοί Σαντορίνη: Γιατί ζητούν να αδειάσουν οι πισίνες;

Στην 4χρονη θα γίνει και νεκροψία - νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου της. 

ΠΑΞΟΙ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
4ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
