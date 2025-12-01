Nέο πρόβλημα με τα αεροσκάφη Airbus A320 - Η «αστοχία» που εντοπίστηκε

Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει η εταιρία

01.12.25 , 18:40 Nέο πρόβλημα με τα αεροσκάφη Airbus A320 - Η «αστοχία» που εντοπίστηκε
Κοσμος
Airbus: Nέο Πρόβλημα Με Τα Αεροσκάφη A320 - Η Αστοχία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμη πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στους πρόσφατους πονοκεφάλους της Airbus, καθώς εντοπίστηκε αστοχία σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται στην άτρακτο των A320. Το ζήτημα αφορά αεροσκάφη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη γραμμή παραγωγής και όχι εκείνα που ήδη πετούν. Παρότι δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων, το πρόβλημα έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις και πρόσθετη πίεση στην εταιρεία.

Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων

Airbus: Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα και ποια αεροσκάφη επηρεάζονται

Σύμφωνα με πηγές που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου, η αστοχία στα πάνελ εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων σε αεροσκάφη που επρόκειτο να παραδοθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για πάνελ που αποτελούν μέρος της εξωτερικής δομής της ατράκτου και η απόκλιση αφορά τη διαδικασία κατασκευής τους από συγκεκριμένο προμηθευτή.

Η Airbus ξεκίνησε άμεσα έλεγχο σε όσα αεροσκάφη ίσως έχουν επηρεαστεί. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι «ορισμένες» μόνο μονάδες θα χρειαστούν διορθωτικές παρεμβάσεις, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες.

Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία

Το ζήτημα εμφανίζεται σε μια περίοδο όπου η Airbus προσπαθεί να επιτύχει πολύ υψηλούς στόχους παραγωγής για το τέλος του έτους. Ακόμη και μικρές καθυστερήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο, καθώς επηρεάζουν τον ρυθμό παράδοσης δεκάδων A320 σε αεροπορικές εταιρείες που τα περιμένουν για να ενισχύσουν ή να ανανεώσουν τον στόλο τους.

Η ανακάλυψη του νέου προβλήματος έρχεται λίγο μετά τον εντοπισμό ενός διαφορετικού ζητήματος λογισμικού που αφορούσε χιλιάδες αεροσκάφη της ίδιας σειράς. Η χρονική σύμπτωση έχει εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσο οι διαδικασίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ενισχυθούν.

Airbus: Οι αντιδράσεις της αγοράς και τα επόμενα βήματα

Η γνωστοποίηση της αστοχίας είχε άμεσο αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή εικόνα της Airbus, με τη μετοχή της να υποχωρεί αισθητά. Παρά ταύτα, οι εμπειρογνώμονες της αεροπορικής βιομηχανίας τονίζουν ότι το ζήτημα είναι περισσότερο ποιοτικό και οργανωτικό, παρά ασφαλείας.

Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί

Η Airbus έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει γρήγορα όλες τις απαραίτητες επιθεωρήσεις, να συνεργαστεί με τον προμηθευτή που παρήγαγε τα προβληματικά πάνελ και να διασφαλίσει ότι οι παραδόσεις, έστω με καθυστερήσεις, θα συνεχίσουν χωρίς περαιτέρω εμπόδια.

AIRBUS
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
A320
