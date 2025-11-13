Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία

Νέα τραγωδία για την Τουρκία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Amel Emric)
Συντριβή Τουρκικού Πυροσβεστικού Αεροσκάφους Στην Κροατία
Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AT802 συνετρίβη σήμερα στην Κροατία, όπου βρισκόταν για προγραμματισμένη συντήρηση. Νεκρός είναι ο πιλότος του αεροσκάφους. 

Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα

Πρόκειται για ένα από τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 (Air Tractor) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών που είχαν αναχωρήσει από τα Δαρδανέλλια της δυτικής Τουρκίας την Τετάρτη για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας. Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, σήμερα το απόγευμα (15:38 τοπική ώρα, 16:38 στην Ελλάδα), οι πιλότοι τους αποφάσισαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Ένα από τα τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 16:25 (τοπική ώρα, 17:25 στην Ελλάδα).

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των κροατικών αρχών εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Γιουμακλί, επιβεβαίωσε τον θάνατο του χειριστή του

ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΡΟΑΤΙΑ
 |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
