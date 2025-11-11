Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα

Βίντεο με τη στιγμή της πτώσης του στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν - Γεωργίας

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP Photo/Luca Bruno
Πρώτη Δημοσίευση: 11.11.25, 15:13
Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού C-130 στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν - Γεωργίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Το στρατιωτικό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Η πρώτη ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Το υπουργείο ζήτησε από τα ΜΜΕ «να μη δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Σε νέα ανακοίνωση όμως, πριν από λίγο, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 20 άτομα.       

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Συλλυπητήρια Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

 

