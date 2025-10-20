Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Chan Long Hei))
Βίντεο AP
Σοβαρό ατύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος φέρεται να επιχειρούσε προσγείωση στον βόρειο διάδρομο, ο οποίος έκτοτε έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι υπόλοιποι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Οι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησαν του δυστυχήματος.

 

 

Πληροφορίες από τον ιστότοπο Flightradar24 αναφέρουν ότι το αεροπλάνο ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκε στην τουρκική εταιρία airACT, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ναυλώσεων (leasing) αεροσκαφών φορτίου σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η πτήση πραγματοποιούνταν με κωδικό της Emirates, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του αεροδρομίου.

 

 

 

 

Η Emirates και η airACT δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις ή σχόλια σχετικά με το περιστατικό.

Οι τοπικές αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν ξεκινήσει έρευνα για να καθορίσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροσκάφος ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πριν καταλήξει στο νερό, σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Στην περιοχή επιχειρούν διασωστικές ομάδες, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία από πιθανή διαρροή καυσίμων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο συνεχίζεται, χωρίς να έχουν επηρεαστεί οι περισσότερες πτήσεις.

