Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί

Σοβαρό ατύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος φέρεται να επιχειρούσε προσγείωση στον βόρειο διάδρομο, ο οποίος έκτοτε έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι υπόλοιποι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Οι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησαν του δυστυχήματος.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

Πληροφορίες από τον ιστότοπο Flightradar24 αναφέρουν ότι το αεροπλάνο ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκε στην τουρκική εταιρία airACT, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ναυλώσεων (leasing) αεροσκαφών φορτίου σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η πτήση πραγματοποιούνταν με κωδικό της Emirates, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του αεροδρομίου.

BREAKING



A cargo plane has skidded off a runway at Hong Kong International Airport and landed in the sea, killing people - local media



Japanese women joined to stop a man who was taking inappropriate photos of girls on the subway and didn't let him go until the police arrived. pic.twitter.com/k2obKqGumI — Lee Golden (@LeeGolden6) October 20, 2025

Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea



Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 20, 2025

Η Emirates και η airACT δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις ή σχόλια σχετικά με το περιστατικό.

Οι τοπικές αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν ξεκινήσει έρευνα για να καθορίσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροσκάφος ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πριν καταλήξει στο νερό, σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Στην περιοχή επιχειρούν διασωστικές ομάδες, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία από πιθανή διαρροή καυσίμων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο συνεχίζεται, χωρίς να έχουν επηρεαστεί οι περισσότερες πτήσεις.