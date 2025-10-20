Άκης Παυλόπουλος: Συγκινημένος για το χρυσό μετάλλιο του 11χρονου γιου του

Η συγκίνηση του Άκη Παυλόπουλου για το χρυσό μετάλλιο του 11χρονου γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου/ εκπομπή ΣΉΜΕΡΑ, ΣΚΑϊ, 17/10/25

Ο 11χρονος γιος του Άκη Παυλόπουλου, Λάμπης, διακρίθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κουνγκ Φου στην Κίνα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Σήμερα» έκανε γνωστή την είδηση την περασμένη Παρασκευή 17/10 και συγκινήθηκε όταν προβλήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα η προσπάθεια του γιου του. Σήμερα, έφερε κεράσματα για την επιτυχία του Λάμπη, όπως είχε υποσχεθεί.

«Μία προσπάθεια μόνο, 1:27 και τέλος. Ή θα το κάνεις τέλεια ή όχι. Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με άλλον έναν φίλο του, από τον Άγιο Στέφανο, την ίδια σχολή. Δύο Ελληνόπουλα μικρά ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα, μετά τους Πανευρωπαϊκούς. Κι άλλα Ελληνόπουλα πήραν μετάλλια. Το κέρασμα τη Δευτέρα», είπε συγκινημένος ο Άκης Παυλόπουλος μέσα από την εκπομπή του, την περασμένη Παρασκευή.

Σήμερα, ο παρουσιαστής έφερε αλμυρά και γλυκά κεράσματα για τους συναδέλφους του. «Τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος είναι στην επιστροφή. Εδώ είναι όλη η ελληνική αποστολή, δείτε πόσα μετάλλια έχουν κρεμάσει στο στήθος τα παιδιά από το Παγκόσμιο της Κίνας. Έξι παιδιά από μία σχολή μικρότερη από το στούντιο, έφυγαν από τον Άγιο Στέφανο και γύρισαν όλοι με μετάλλιο»», είπε ο Άκης Παυλόπουλος, λέγοντας τα ονόματα και των έξι αθλητών που διακρίθηκαν από τη σχολή του γιου του.

«Το παραδοσιακό κουνγκ φου είναι ένας συνδυασμός πολεμικής τέχνης με χορογραφία. Δεν έχεις αντίπαλο στο tapis. Παρουσιάζεις το πρόγραμμα του Σαολίν, αυτό που κάνουν στους ναούς της Κίνας. Εδώ δεν υπάρχει βία, υπάρχει μια φιλοσοφία, ένας πολιτισμός στα βάθη των αιώνων», εξήγησε ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο δημοσιογράφος είναι παντρεμένος με την επίσης δημοσιογράφο, Ελένη Φωτοπούλου, η οποία ταξίδεψε μαζί με την 4χρονη κόρη του ζευγαριού στην Κίνα για να συνοδεύσουν και να εμψυχώσουν τον Λάμπη στην προσπάθειά του.