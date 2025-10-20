Καινούργιου: «Δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη μικρή, μου άρεσε η Γερμανού»

«Πάντα περίμενα τα Σαββατοκύριακα να δω τη Γερμανού»

Media
Με αφορμή τη νέα συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού στην Super Κατερίνα, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε τον θαυμασμό της προς εκείνη.

Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
 

Συγκεκριμένα, η KatKen ανέφερε μετά την προβολή της συνέντευξης: «Πόσο μου άρεσε η Ναταλία Γερμανού! Δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη όταν ήμουν μικρή. Μου άρεσε και η Ελένη, εννοείται αλλά πάντα περίμενα τα Σαββατοκύριακα να δω τη Γερμανού. Τότε που έκανε το Mega Star. Μου άρεσε πάρα πολύ».

germanou katken

«Όταν την πρωτογνώρισα, όταν ήμουν ρεπόρτερ, τότε βγαίναμε στο Villa Mercedes και με είχε πάει ο Νίκος Γεωργιάδης (στο τραπέζι της Ναταλίας Γερμανού). Δεν ήταν καθόλου κομπλεξική, τους αγκάλιαζε όλους. Δεν το πίστευα ότι θα τη γνώριζα. Ήταν ουάου για ένα κοριτσάκι που ξεκινάει» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Παλαιότερες δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου για την Ναταλία Γερμανού:

«Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Παιδιά, θα σας πω κάτι για τη Ναταλία Γερμανού. Επειδή βλέπω πολλή τηλεόραση αυτές τις ημέρες, ειλικρινά, δεν υπάρχει καλύτερη παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση από τη Ναταλία Γερμανού. Δεν ξέρω αν κάποιοι τη συμπαθούν, δεν ξέρω αν κάποιοι δεν τη συμπαθούν, δεν ξέρω τι και πώς, δεν με αφορά αυτό. Με αφορά ότι με το που ανοίγω την τηλεόραση... Ξεκίνησαν με διεθνή νέα χθες το "Καλύτερα δε Γίνεται", περιμένω πάντα να δω. Είναι αυτό που με κάνει πάντα να κολλάω με παρουσιαστές. Αρχικά, με το που τελειώσει το βίντεο θέλω πάντα να ακούσω το σχόλιό της. Πάντα είναι εύστοχο, έχει μία απίστευτη ηρεμία, μια ηπιότητα, μία γνώση. Το καταλαβαίνω που οι ηθοποιοί -και του Alpha πολλές φορές- θέλουν πρώτα να πάνε καλεσμένοι στη Ναταλία Γερμανού, το κατανοώ. Γιατί επιλέγουν τη Ναταλία; Γιατί έχει αυτήν την εγκυρότητα όλα αυτά τα χρόνια, αυτόν το σεβασμό. Μακάρι να φτάσω και να έχω στην πορεία μου αυτό το respect που έχει η Ναταλία Γερμανού. Το έχει καταφέρει με την αξία της. Ειλικρινά, κολλάς βρε παιδί μου» είχε πει.

Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
