Έλενα Κρεμλίδου: Βαρύ πένθος για τη γνωστή influencer

«Πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 17:20 Πως μπορείτε να βγάλετε άδεια δακτυλίου
20.10.25 , 17:16 Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη
20.10.25 , 17:08 Klavdia: Η φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης
20.10.25 , 17:03 Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
20.10.25 , 16:10 Όλα όσα έγιναν στο 5ο επεισόδιο του GNTM 2025
20.10.25 , 15:59 Γιάννης Στεφόπουλος: Η «φωνή» αγαπημένων κινουμένων σχεδίων & η 8χρονη κόρη
20.10.25 , 15:51 Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη
20.10.25 , 15:50 Μαρούσι: Tι Λέει Η Μητέρα Του Παιδιού Που Μαχαιρώθηκε
20.10.25 , 15:44 «Τον σκότωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο λίγα μετά τη δολοφονία στο Μπουρνάζι
20.10.25 , 15:32 Έλενα Κρεμλίδου: Βαρύ πένθος για τη γνωστή influencer
20.10.25 , 15:32 Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος στρατολογούσε ανήλικες για κλοπές
20.10.25 , 15:20 Θα επιστρέψει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ;
20.10.25 , 15:02 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 15:01 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 14:55 Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
Klavdia: Η φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
«Τον σκότωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο λίγα μετά τη δολοφονία στο Μπουρνάζι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο για την Έλενα Κρεμλίδου από την εκπομπή Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την απώλεια της πολυαγαπημένης της γιαγιάς μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου σε βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube, αναφέροντας πως ήταν η πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής της. 

Έλενα Κρεμλίδου: Aστυνομικός κατηγορείται για διαρροή φωτογραφιών της

«Πέρασα ίσως την πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής μου. Ήρθαν όλα μαζί… Ο λόγος που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ούτε για να κλαφτώ, ούτε για να με λυπηθείτε. Εδώ κι αρκετό διάστημα, η γιαγιά μου, η Ελένη, δεν ήταν καλά. Είχε διάφορα θέματα υγείας που γίνονταν όλο και χειρότερα. Το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά, δεν υπήρχε επιστροφή. Την περιμέναμε από μέρα σε μέρα. Ο παππούς μου έπαθε ξαφνικά εγκεφαλικό, ενώ ήταν στο πόδι μια ζωή. Δεν είχε κάποιο σύμπτωμα, ήταν στο καφενείο. Ήταν σοκ», είπα αρχικά ντυμένη στα μαύρα.

Η Έλενα Κρεμλίδου δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει τη γιαγιά της

Η Έλενα Κρεμλίδου δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει τη γιαγιά της

«Μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούσα να ανέβω Θεσσαλονίκη γιατί είχα το δικαστήριο (για το revenge porn), για το οποίο δε θέλω να πω σήμερα πράγματα. Δεν έχει τελειώσει, πήρε διακοπή για τις 29 Οκτωβρίου

Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια πληγή που δε θα επουλωθεί ποτέ»

Δεν μπορούσα να πάω στην οικογένεια μου να τους στηρίξω γιατί είχα να ζήσω και να προετοιμαστώ ψυχικά για ένα δικαστήριο. Είπα με το που τελειώσει αυτό, θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να προλάβω τη γιαγιά μου… Πήγα στο νοσοκομείο με την αδερφή μου και μας είπαν ότι η γιαγιά μας "έφυγε" πριν λίγα λεπτά. Για την ακρίβεια 11:47 και η ώρα ήταν 11:54. Δεν πρόλαβα τη γιαγιά μου», ανέφερε φανερά συντετριμμένη η Έλενα Κρεμλίδου.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Έλενα Κρεμλίδου
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top