Έλενα Κρεμλίδου: Βαρύ πένθος για τη γνωστή influencer

Για την απώλεια της πολυαγαπημένης της γιαγιάς μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου σε βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube, αναφέροντας πως ήταν η πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής της.

«Πέρασα ίσως την πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής μου. Ήρθαν όλα μαζί… Ο λόγος που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ούτε για να κλαφτώ, ούτε για να με λυπηθείτε. Εδώ κι αρκετό διάστημα, η γιαγιά μου, η Ελένη, δεν ήταν καλά. Είχε διάφορα θέματα υγείας που γίνονταν όλο και χειρότερα. Το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά, δεν υπήρχε επιστροφή. Την περιμέναμε από μέρα σε μέρα. Ο παππούς μου έπαθε ξαφνικά εγκεφαλικό, ενώ ήταν στο πόδι μια ζωή. Δεν είχε κάποιο σύμπτωμα, ήταν στο καφενείο. Ήταν σοκ», είπα αρχικά ντυμένη στα μαύρα.

Η Έλενα Κρεμλίδου δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει τη γιαγιά της

«Μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούσα να ανέβω Θεσσαλονίκη γιατί είχα το δικαστήριο (για το revenge porn), για το οποίο δε θέλω να πω σήμερα πράγματα. Δεν έχει τελειώσει, πήρε διακοπή για τις 29 Οκτωβρίου.

Δεν μπορούσα να πάω στην οικογένεια μου να τους στηρίξω γιατί είχα να ζήσω και να προετοιμαστώ ψυχικά για ένα δικαστήριο. Είπα με το που τελειώσει αυτό, θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να προλάβω τη γιαγιά μου… Πήγα στο νοσοκομείο με την αδερφή μου και μας είπαν ότι η γιαγιά μας "έφυγε" πριν λίγα λεπτά. Για την ακρίβεια 11:47 και η ώρα ήταν 11:54. Δεν πρόλαβα τη γιαγιά μου», ανέφερε φανερά συντετριμμένη η Έλενα Κρεμλίδου.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Έλενα Κρεμλίδου