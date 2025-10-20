Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα: Χτύπησαν και εγκατέλειψαν σκύλο σε τροχαίο

Εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σαββας Πούμπουρας
Ο Σάββας Πούμπουρας απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω Instagram, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη ενός σκύλου που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, το απόγευμα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος της Ναυτικής Βάσης στα Βριλήσσια.

Σάββας Πούμπουρας: Τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή

Ο γνωστός παρουσιαστής δημοσίευσε βίντεο, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή του ατυχήματος. Όπως εξήγησε, ήταν αυτόπτης μάρτυρας όταν ένα Ι.Χ. με δύο γυναίκες επιβάτες παρέσυρε τον σκύλο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να σταματήσει.

«Είχα δύο επιλογές: είτε να κυνηγήσω το αυτοκίνητο είτε να σταματήσω για να βοηθήσω το ζώο, για να μην το ξαναχτυπήσουν. Επέλεξα το δεύτερο», αναφέρει ο Πούμπουρας.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρική κλινική, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας. Παρότι φέρει ηλεκτρονικό τσιπ, αυτό δεν είναι καταχωρημένο σε κάποιον ιδιοκτήτη. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

Ο Σάββας Πούμπουρας δημοσίευσε φωτογραφία του τραυματισμένου ζώου, καλώντας όποιον έχει πληροφορίες ή αναγνωρίζει τον σκύλο να επικοινωνήσει μαζί του.

«Ελπίζω κάποιος να τον ψάχνει. Αν γνωρίζετε κάτι, στείλτε μου μήνυμα. Ευχαριστώ», καταλήγει το μήνυμά του.

 

