Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου

Απίστευτο περιστατικό

Σκηνές ροκ εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου, σε έξαλλη κατάσταση, προσπάθησε να επιτεθεί σε επιβάτες λεωφορείου. Το βίαιο ξέσπασμά του προκάλεσαν οι αποδοκιμασίες για τις επικίνδυνες μανούβρες που έκανε με το όχημά του. 

Τα αίματα άναψαν έξω από σταθμό λεωφορείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο οδηγός του αυτοκινήτου πήγε να στρίψει από τον κόμβο και έκοψε αιφνιδιαστικά τον δρόμο στο λεωφορείο.

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου

Ο οδηγός του λεωφορείου φρέναρε απότομα, οι επιβάτες αναστατώθηκαν και αποδοκίμασαν έντονα τον οδηγό του ΙΧ,  ο οποίος στο φανάρι βγήκε από το αυτοκίνητο μαζί με τον συνοδηγό. Χτυπούσε την πόρτα του λεωφορείου για να ανοίξει και άρχισε να φωνάζει και να κλωτσά.

Επικράτησε πανικός, γιατί είχε κλείσει ο δρόμος και χρειάστηκε να βγει ο οδηγός του λεωφορείου και κάποιοι ψυχραιμότεροι για να τον απομακρύνουν. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
