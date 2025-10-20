Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο

Συνεργασία των Γάλλων με Ισραηλινούς για τον εντοπισμό των δραστών

Πηγή: Ανταπόκριση Μαρία Δεναξά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες πληροφορίες για τις έρευνες των γαλλικών αρχών, ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, αλλά και τους δράστες της κλοπής στο Μουσείο του Λούβρου, μετέδωσε η ανταποκρίτριά του Star στο Παρίσι, Μαρία Δεναξά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου

Όπως ανέφερε στην απευθείας σύνδεση με το Λούβρο, όπου έγινε η απίστευτη κλοπή κοσμημάτων, η οποία θύμισε ευφάνταστο σενάριο αστυνομικής κινηματογραφικής ταινίας, ήδη  οι Γάλλοι ζήτησαν τη βοήθεια Ισραηλινών.     

Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν πάντως και συνεργό μέσα από το Μουσείο, καθώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να έγινε η κλοπή χωρίς να υπάρξει άνθρωπος που να τους καθοδηγήσει επακριβώς.

Η αστυνομία της Γαλλίας φοβάται πάντως ότι τα κοσμήματα βγήκαν εκτός της χώρας.

Το Μουσείο του Λούβρου πάντως ανακοίνωσε ότι ανοίγει εκ νέου τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.     

 

