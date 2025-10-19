Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου

Δράστης σπάει μια βιτρίνα - Ποια κοσμήματα κλάπηκαν

Πηγή: Ρεπορτάζ Αντιόπης Σωτηρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γαλλικές αρχές για να εντοπίσουν τους δράστες της θρασύτατης ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου. Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Στο βίντεο που τράβηξε κάποιος με το κινητό του, ίσως κάποιος κρυμμένος επισκέπτης, φαίνεται ένας άντρας με κίτρινο γιλέκο - ένας από τους δράστες που είχαν ντυθεί ως εργάτες - να προσπαθεί να σπάσει μία από τις βιτρίνες μέσα στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου όπου μπήκαν με ανυψωτικό μηχάνημα.

Οι κάμερες ασφαλείας του μουσείου ήταν απενεργοποιημένες, οπότε από εκεί δεν υπάρχει υλικό της ληστείας. Φαίνεται πως οι δράστες ήταν καλά προετοιμασμένοι.

Οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις, ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, πρόκειται για έμπειρους κακοποιούς που ενδέχεται να είναι αλλοδαποί. Βέβαια έκαναν ενα λάθος: τους έπεσαν δυο κομμάτια από τη λεία τους καθώς έφευγαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει τεράστια επιχείρηση για να τους εντοπίσει, ενώ εχει ξεσπάσει και «πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ασφάλεια των μουσείων.

Συνολικά κλάπηκαν εννέα κοσμήματα από τα 23 της συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας: πρόκειται για ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο στέμματα - συμπεριλαμβανομένου εκείνου της αυτοκράτειρας Ευγενίας που βρέθηκε σπασμένο - και μια καρφίτσα.

Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν ιστορικά διαμάντια του Ναπολέοντα

Ένα δεύτερο αντικείμενο έχει βρεθεί, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό ακριβώς ποιο.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Είναι το μόνο σωζόμενο στέμμα, μαζί με αυτό του Λουδοβίκου 15ου.

Ευτυχώς το διάσημο διαμάντι Regent, ένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής, που ζυγίζει 140 καράτια, παρέμεινε ανέπαφο.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
