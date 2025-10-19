Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν ιστορικά διαμάντια του Ναπολέοντα

Έκλεισε το μουσείο - «Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα

Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν ιστορικά διαμάντια του Ναπολέοντα
Κοσμος
Ένοπλη ληστεία έγινε το πρωί του Σαββάτου στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Μετά το περιστατικό το μουσείο έκλεισε προσωρινά.

Την κλοπή επιβεβαίωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας. Το περιστατικό λέγεται ότι συνέβη μετά την άφιξη των πρώτων επισκεπτών. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ .

Οι ληστές θρυμμάτισαν προθήκες του μουσείου και έκλεψαν ιστορικά διαμάντια που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας). Οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο μουσείο, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, και έκλεψαν πολλά αντικείμενα τέχνης προτού διαφύγουν, εξήγησε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και... γερανό και αλυσοπρίονο. 

Σε ανάρτησή του το Λούβρο ανακοινώνει ότι το μουσείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα για «εξαιρετικούς λόγους».

Βίντεο από τον πανικό που επικράτησε μεταξύ των επισκεπτών μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος του μουσείου:

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους. 

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. 

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

 

