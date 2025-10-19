Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Εντοπίστηκε σπασμένο το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.25 , 20:48 Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
19.10.25 , 20:05 Φοινικούντα: Αθώος δήλωσε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
19.10.25 , 20:05 Μουσείο Skoda: Εκεί όπου χωρούν 130 χρόνια ιστορίας
19.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!
19.10.25 , 18:45 Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας
19.10.25 , 18:07 Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
19.10.25 , 17:17 Ιερουσαλήμ: Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών
19.10.25 , 17:00 Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρήκε τον δικό του... Ιωαννίδη
19.10.25 , 16:22 Πρωταγωνιστής αγαπημένων σειρών θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά
19.10.25 , 16:07 Κρήτη: Αγωνία για 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο
19.10.25 , 16:00 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/10/2025 – 26/10/2025
19.10.25 , 15:21 «Βάλτε τα χρυσαφικά στη λεκάνη»: Απάτη με ψεύτικους τεχνικούς της ΔΕΗ
19.10.25 , 15:15 Δολοφονία στη Φοινικούντα: Μεταγωγή 22χρονου στην ανακρίτρια Καλαμάτας
19.10.25 , 14:47 Τo Νήμα της ζωής της 3D MAPPING στο Σχολείον της Αθήνας “ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ”
19.10.25 , 14:27 Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος - Aνέβασε φωτογραφία με πιστόλι στο Facebook
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Φοινικούντα: Αθώος δήλωσε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
Πρωταγωνιστής αγαπημένων σειρών θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά
Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια πρωτοφανούς ληστείας. Οι δράστες έχουν διαφύγει.

Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν ιστορικά διαμάντια του Ναπολέοντα

Πώς έγινε η ληστεία

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στην «Αίθουσα του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. 

Η αίθουσα του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες και οι δράστες άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα.

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια της ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί φθορές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

Μέσα σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Στη αίθουσα του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «δύο προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Η αίθουσα, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος.

Μουσείο του Λούβρου: Κραυγή αγωνίας για την κατάστασή του

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε  πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Σειρά διαρρήξεων

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού – δηλαδή χρυσού στη φυσική του μορφή –, είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας που είναι γνωστή για την πορσελάνη της, έγινε στόχος διάρρηξης με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΛΟΥΒΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top