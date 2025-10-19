Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια πρωτοφανούς ληστείας. Οι δράστες έχουν διαφύγει.

Πώς έγινε η ληστεία

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στην «Αίθουσα του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Η αίθουσα του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες και οι δράστες άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα.

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια της ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί φθορές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου

DIRECT | Selon nos informations, un des bijoux dérobés au Louvre a été retrouvé à l'extérieur du musée



il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été brisée

➡️ https://t.co/p0b8f4vweF pic.twitter.com/2JUcuIqKSL — Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2025

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

Μέσα σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Στη αίθουσα του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «δύο προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Η αίθουσα, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Σειρά διαρρήξεων

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού – δηλαδή χρυσού στη φυσική του μορφή –, είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας που είναι γνωστή για την πορσελάνη της, έγινε στόχος διάρρηξης με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

