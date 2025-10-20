Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο

«Που Τη Βρήκε;» αναρωτιούνται οι δυο τραγουδίστριες

Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου εντυπωσιάζουν στο νέο τους music video για το τραγούδι «Που Τη Βρήκε;», ένα μοναδικό fashion performance με έντονη προσωπικότητα και διαχρονικό στυλ.

Το «Που Τη Βρήκε;» ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό fashion revival video, που παντρεύει την ενέργεια και το glam των 90s με τη μοντέρνα αισθητική του σήμερα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο MenelaosV.

Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο

Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, φέρνει κοντά τη φωνή της θρυλικής Άντζελας Δημητρίου με τη δυναμική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο λαϊκό ντουέτο-έκπληξη.

Τη μουσική του υπογράφει ο Κωνσταντής, ενώ τους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου. Το «Που Τη Βρήκε;» έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού και προκαλεί ενθουσιασμό στα social media.

ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
