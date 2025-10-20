Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο

Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου εντυπωσιάζουν στο νέο τους music video για το τραγούδι «Που Τη Βρήκε;», ένα μοναδικό fashion performance με έντονη προσωπικότητα και διαχρονικό στυλ.

Το «Που Τη Βρήκε;» ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό fashion revival video, που παντρεύει την ενέργεια και το glam των 90s με τη μοντέρνα αισθητική του σήμερα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο MenelaosV.

Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, φέρνει κοντά τη φωνή της θρυλικής Άντζελας Δημητρίου με τη δυναμική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο λαϊκό ντουέτο-έκπληξη.

Τη μουσική του υπογράφει ο Κωνσταντής, ενώ τους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου. Το «Που Τη Βρήκε;» έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού και προκαλεί ενθουσιασμό στα social media.