Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα

Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα
Ραφαέλα Ψαρρού
Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου για τον Γιώργο Καράβα, καθώς ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο γιόρτασε τα γενέθλιά του, λαμβάνοντας δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.

Ανάμεσα σε όλες, ξεχώρισε φυσικά η πιο συγκινητική ευχή – αυτή της συζύγου του, Ραφαέλας Ψαρρού, η οποία μέσα από μια δημόσια ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον άνδρα της ζωής της.

Η Ραφαέλα Ψαρρού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες και συνόδευσε την ανάρτηση με ένα τρυφερό μήνυμα, στο οποίο έγραψε:

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Που στέκονται, πράττουν και μέσα από τη στάση τους χτίζουν τα πάντα γύρω τους, με δύναμη, με σεβασμό, με συνέπεια. Έτσι πορεύομαι δίπλα σου. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε χτίσει ακόμα περισσότερα, και κάθε μέρα μου θυμίζει πως το “μαζί” είναι επιλογή, όχι συνήθεια. Χρόνια σου πολλά μωρό μου! Να σε χαιρόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Γιώργου Καράβα.

Το γνωστό ζευγάρι, που είναι μαζί 14 χρόνια, έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Φίλιππο 12 ετών και μία κόρη την Κάλλη 9 ετών!

 

 

ΡΑΦΑΕΛΑ ΨΑΡΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
