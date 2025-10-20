Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;

Η διάθεση στη Φάρμα ανέβηκε στα ύψη με το παιχνίδι προμηθειών, που αυτή τη φορά είχε θέμα τις παροιμίες! Οι δύο ομάδες, πράσινοι και γαλάζιοι, έπρεπε να βρουν γνωστές ελληνικές παροιμίες μόνο μέσα από παντομίμες – και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.

Οι παίκτες δοκιμάστηκαν σε φράσεις όπως «Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται», «Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες» και «Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι». Δεν έλειψαν οι γκάφες, οι παρανοήσεις και τα γέλια, αφού πολλές φορές οι παντομίμες μπέρδεψαν εντελώς τις ομάδες.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ο Δημήτρης, γνωρίζοντας μόλις μία λέξη, κατάφερε να βρει ολόκληρη την παροιμία, αφήνοντας τους συμπαίκτες του άφωνους! Από την άλλη, η Ελένα δυσκολεύτηκε να δείξει «Ο Γάιδαρος φωνάζει και ο λύκος δεν τον ακούει», προκαλώντας γέλια σε όλους.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τη φράση «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι», χαρίζοντας στους Γαλάζιους τη νίκη με 5-3 και το έπαθλο των προμηθειών.

Το κλίμα στη Φάρμα για λίγο ξέφυγε από τις εντάσεις της καθημερινότητας και γέμισε γέλιο, πειράγματα και... λαϊκή σοφία!