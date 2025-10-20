Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;

Η διάθεση στη Φάρμα ανέβηκε στα ύψη με το παιχνίδι προμηθειών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποια ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο παζλ και εξασφάλισε την ασυλία;
20.10.25 , 22:10 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
20.10.25 , 22:04 Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
20.10.25 , 22:02 ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
20.10.25 , 22:01 Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn
20.10.25 , 21:40 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
20.10.25 , 21:10 Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα
20.10.25 , 21:10 Νέα ένταση στη Φάρμα: Ο Λευτέρης επιβάλλει κανόνες στην κουζίνα και διχάζει
20.10.25 , 21:00 LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
20.10.25 , 20:22 Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van
20.10.25 , 20:21 Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο
20.10.25 , 20:08 Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη
20.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Ο χωρισμός, η κόρη της & η σχέση με γνωστό ηθοποιό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η διάθεση στη Φάρμα ανέβηκε στα ύψη με το παιχνίδι προμηθειών, που αυτή τη φορά είχε θέμα τις παροιμίες! Οι δύο ομάδες, πράσινοι και γαλάζιοι, έπρεπε να βρουν γνωστές ελληνικές παροιμίες μόνο μέσα από παντομίμες – και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.

Οι παίκτες δοκιμάστηκαν σε φράσεις όπως «Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται», «Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες» και «Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι». Δεν έλειψαν οι γκάφες, οι παρανοήσεις και τα γέλια, αφού πολλές φορές οι παντομίμες μπέρδεψαν εντελώς τις ομάδες.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ο Δημήτρης, γνωρίζοντας μόλις μία λέξη, κατάφερε να βρει ολόκληρη την παροιμία, αφήνοντας τους συμπαίκτες του άφωνους! Από την άλλη, η Ελένα δυσκολεύτηκε να δείξει «Ο Γάιδαρος φωνάζει και ο λύκος δεν τον ακούει», προκαλώντας γέλια σε όλους.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τη φράση «Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι», χαρίζοντας στους Γαλάζιους τη νίκη με 5-3 και το έπαθλο των προμηθειών.

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;

Το κλίμα στη Φάρμα για λίγο ξέφυγε από τις εντάσεις της καθημερινότητας και γέμισε γέλιο, πειράγματα και... λαϊκή σοφία!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top