Ο Δημήτρης ζητάει συγγνώμη από τη Βαλεντίνα στη Φάρμα

Το σκοτάδι έχει πέσει στη Φάρμα και τότε ο Δημήτρης βρίσκει την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη στη Βαλεντίνα, δίχως να είναι μπροστά άλλοι συμπαίκτες τους.

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου πρώτα από όλα. Όχι για να δικαιολογηθώ, αλλά κατάλαβα εγώ σαν Δημήτρης, πως κάποια άτομα μέσα στο σπίτι σε χρησιμοποίησαν σαν κουρτίνα, για να βγει ο οξύθυμος χαρακτήρας μου και να βρίσω. Κάποια άτομα σε χειρίστηκαν για να γίνει κόκκινο πανί για εμένα», λέει ο Δημήτρης έχοντας απέναντί του τη Βαλεντίνα.

Σε δηλώσεις στο cue επεσήμανε πως κάνει λάθη και πάντα θα κάνει γιατί δεν έχει το Αλάθητο του Πάπα. Όσο ζει θα κάνει λάθη θα μαθαίνει από αυτά και θα προσπαθεί να μην τα επαναλάβει.

«Ο Δημήτρης ζητά συγνώμη από εμένα και είναι αποδεκτή. Το κάνει μπροστά στην κάμερα για να φανεί καλός. Δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό, αλλά το καλό δεν είναι απαραίτητο να το δείχνεις όλες τις φορές. Έχω καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος που φάσκει και αντιφάσκει», σημειώνει από την πλευρά της η Βαλεντίνα.

«Εγώ Βαλεντίνα κοιτάω ομαδικά τους συμπαίκτες. Εσένα σε κοιτάνε ομαδικά;», καταλήγει ο Δημήτρης.



