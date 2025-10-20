Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό

Στελέχη της Ασφάλειας Ασπροπύργου μετά από παρακολούθηση, έφτασαν στα ίχνη ενός άνδρα, ο οποίος είχε κρύψει κοκαΐνη σε κράνος, σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο - ντοκουμέντο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί, φορώντας πολιτικά ρούχα και κρατώντας ασπίδες σπάνε την κεντρική είσοδο μονοκατοικίας στη περιοχή του Κορυδαλλού. Μπαίνουν μέσα και συλλαμβάνουν έναν άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες έκανε διακίνηση ναρκωτικών.

Ήταν οπλισμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ήξεραν ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστεία.

Κατόπιν έρευνας στο σπίτι, βρήκαν 35 γραμμάρια κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά ήταν μάλιστα κρυμμένα μέσα σε ένα κράνος όπως φαίνεται και στις αποκλειστικές εικόνες του Star.

Πρόκειται για μία από τις τελευταίες επιχειρήσεις της Ασφάλειας Ασπροπύργου στην οποία έχουν συλληφθεί πολλά άτομα και έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.