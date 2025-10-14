Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου

Βίντεο – ντοκουμέντο με τη σύλληψη από αστυνομικούς στον Ασπρόπυργο

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου είχε κρύψει ηρωίνη ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι.

Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί, με τα όπλα στα χέρια, σπάνε την πόρτα του σπιτιού όπου διέμεναν Ρομά και συλλαμβάνουν ένα άτομο.

Ασπρόπυργος: Το βίντεο με τη στιγμή της εφόδου

Ασπρόπυργος: Το βίντεο με τη στιγμή της εφόδου 

Ο Ασπρόπυργος στο στόχαστρο – Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ηρωίνη σε σωλήνα πλυντηρίου

Ο συλληφθείς, μάλιστα, ρώτησε τους αστυνομικούς γιατί τον συνέλαβαν, χωρίς να περιμένει ότι γνώριζαν το ακριβές σημείο όπου είχε κρύψει τα ναρκωτικά. Οι άνδρες της Ασφάλειας Ασπροπύργου πήγαν κατευθείαν στο σημείο όπου συνδεόταν το πλυντήριο και ανοίγοντας τον σωλήνα αποχέτευσης, εντόπισαν μια μπλε σακούλα. Μέσα σε αυτή υπήρχαν 193 γραμμάρια ηρωίνης.

Ο εντοπισμός της ηρωίνης σε σωλήνα πλυντηρίου

Ο εντοπισμός της ηρωίνης σε σωλήνα πλυντηρίου 

Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι εκεί θα μπορούσαν να κρύβονται ναρκωτικά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν αξιόπιστη πληροφορία και παρακολουθούσαν το σπίτι για αρκετές ημέρες.

Η ποσότητα της ηρωίνης θεωρείται σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε δόση που πωλείται στο κέντρο της Αθήνας δεν ξεπερνά τα 5 γραμμάρια.


 

