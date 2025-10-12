10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα

Τι οδηγεί στην αληθινή ευτυχία; Είναι οι μακροχρόνιες φιλίες ή η επαγγελματική επιτυχία που μας γεμίζει περηφάνια;

Ο Arthur Brooks, κοινωνικός επιστήμονας και ερευνητής της ευτυχίας, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη αυτού του συναισθήματος — και μέσα από την έρευνά του έχει ανακαλύψει πολλές απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα.

Το διαδικτυακό μάθημά του στο Χάρβαρντ, με τίτλο Managing Happiness, έχει περισσότερους από 180.000 συμμετέχοντες, ενώ έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία σχετικά με την ευτυχία, με πιο πρόσφατο το The Happiness Files: Insights on Work and Life.

Παρότι υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι αυξάνει την ευτυχία, ο Brooks τονίζει 10 δοκιμασμένους τρόπους για να μην την αφήσουμε στην τύχη της.

10 δοκιμασμένοι τρόποι για να ενισχύσεις την ευτυχία σου

Ο Brooks βασίστηκε σε μια μελέτη του 2020, που συγκέντρωσε 68 τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την ευτυχία τους. Στη συνέχεια, 18 από τους κορυφαίους ειδικούς στην επιστήμη της ευτυχίας κλήθηκαν να κατατάξουν αυτές τις πρακτικές ως προς την αποτελεσματικότητα και βάσει του πόσο εφικτές είναι.

Κράτα το μυαλό και το σώμα σου δραστήρια Να είσαι ευγενικός και καλός με τους άλλους Ξόδεψε χρήματα για τους ανθρώπους που αγαπάς Έλεγξε τακτικά την υγεία σου Γίνε μέλος σε μια ομάδα ή λέσχη Άσκησε το σώμα σου Ανήκε σε μια θρησκευτική ή πνευματική κοινότητα και να την εξασκείς Πέρασε χρόνο στη φύση Δημιούργησε σχέσεις με συναδέλφους και εκτός δουλειάς Πρόσφερε – να είσαι γενναιόδωρος

Ο Brooks σημειώνει ότι αυτές οι τακτικές δεν λειτουργούν απομονωμένα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσεις την ευτυχία σου είναι να αναπτύξεις μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που συνδυάζει και ενοποιεί αυτές τις πρακτικές.

Για να το πετύχεις, προτείνει να:

Μάθεις περισσότερα για την ευτυχία, κατανοώντας τι την επηρεάζει,

Δημιουργήσεις “υγιεινή ευτυχίας”, μετατρέποντας αυτές τις πρακτικές σε καθημερινές συνήθειες,

Μοιραστείς όσα μαθαίνεις με τους άλλους, ώστε να βοηθήσεις και εκείνους να νιώσουν πιο ευτυχισμένοι.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι το εξής: Δεν χρειάζεται να αφήσεις την ευτυχία σου στην τύχη», τονίζει ο Brooks.