Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»

Τι υποστήριξε ο 22χρονος που παραδόθηκε - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό

STAR.GR
Ελλαδα
Χ. Λυκούδης: O εντολέας μου είχε «προηγούμενη προσωπική οδυνηρή σχέση» με το θύμα / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας, καθώς το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος συνεργός που παραδόθηκε σήμερα παρουσία του δικηγόρου του στη ΓΑΔΑ, φέρεται να είπε στις αρχές πως «είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ». 

Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής

Οι εξελίξεις στην υπόθεση πήραν σήμερα τη μορφή χιονοστιβάδας καθώς σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ένας 22χρονος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του  κ. Χαράλαμπο Λυκούδη για να καταθέσει για την υπόθεση.

Όπως αποδείχθηκε, ο νεαρός ήταν ο συνεπιβάτης της μηχανής του δράστη του διπλού φονικού. Οι δυο τους είχαν καταγραφεί σε οπτικά ντοκουμέντα να επιβαίνουν σε μηχανή πριν το διπλό έγκλημα. Ο 22χρονος μετά την κατάθεσή του συνελήφθη.

υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας

Δράστης και συνεργός είχαν καταγραφεί σε βίντεο να επιβαίνουν σε μηχανή πριν το διπλό έγκλημα / Οπτικό ντοκουμέντο από «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Λυκούδη, η υπόθεση δεν έχει να κάνει με ζητήματα κληρονομικής φύσης, αλλά με προσωπικά.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα όσα έχουν διαρρεύσει για την κατάθεση του 22χρονου και την φερόμενη καταγγελία του σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από το θύμα, ο κ. Λυκούδης αρκέστηκε να πει πως ο εντολέας του είχε «προηγούμενη προσωπική οδυνηρή σχέση με το θύμα» μη θέλοντας να αποκαλύψει περισσότερα σε αυτή τη φάση.

Εξάλλου κατά δήλωση του κ. Χαράλαμπου Λυκούδη, ο εντολέας του κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Φοινικούντα: «Δεν ήθελαν να τον σκοτώσουν, ήθελαν να τον εκβιάσουν»

Ο δικηγόρος του 22χρονου αποκάλυψε επίσης, ότι ο νεαρός εντολέας του παραδέχθηκε πως εκβίαζε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σύμφωνα με όσα είπε, οι δύο νεαροί - ο 22χρονος και ο φυσικός αυτουργός- δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά να τον εκβιάσουν για να του αποσπάσουν χρήματα.

Ο 22χρονος είχε πραγματοποιήσει τις δύο προηγούμενες επιθέσεις στο θύμα.

Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»

Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος - Το έγκλημα δεν είχε σχέση με κληρονομικά / Δηλώσεις του δικηγόρου του 22χρονου, κ. Χαράλαμπου Λυκούδη / «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Φοινικούντα: Πληροφορίες ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δώσει χρήματα στον 22χρονο, αλλά εκείνος ζητούσε κι άλλα

Πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και του Γιάννη Μαλλιαρού αναφέρουν μάλιστα πως ο 22χρονος είχε καταφέρει στο παρελθόν να αποσπάσει χρήματα από τον 68χρονο.

Στη συνέχεια ο νεαρός ζητούσε κι άλλα, όμως το θύμα δεν υπέκυψε ξανά σε εκβιασμό.

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων, ο δικηγόρος της αδελφής του 68χρονου θύματος, κ. Αντώνης Κατσάς, δήλωσε:

«Δεν έχει καμία σχέση το συγγενικό περιβάλλον, ούτε υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, ούτε εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Τουλάχιστον για τους συγγενείς, μετά τις εξελίξεις, θα πάψει αυτή η φημολογία εναντίον τους, που εκτός από το γεγονός του θανάτου τους συγγενούς τους, τους επιβάρυνε ψυχολογικά. Έπρεπε να βγουν και να απαντούν στον έναν και τον άλλον και σε όποια φαντασίωση είχε».

Ο συλληφθείς θα μεταφερθεί στην Καλαμάτα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή.

 

 

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
