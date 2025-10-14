Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής

Πήγε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:22 Πώς να φτιάξετε το πιο λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Συνελήφθη συνεργός για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του ο συνεργός του εκτελεστή της Φοινικούντας - Βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, καθώς το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης της μηχανής του εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση και συνελήφθη ως συνεργός.

Μεσσηνία: Η Διαδρομή Του Δράστη Και Οι Τελευταίες Εξελίξεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του εκτελεστή που αναζητείται, στο «κάδρο» των ερευνών είχε μπει και ο συνεπιβάτης της μηχανής που είχε καταγραφεί σε βίντεο πριν από το διπλό φονικό. Συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που δείχνει πάνω σε δίκυκλο τον δράστη και ένα δεύτερο άτομο να κινούνται νωρίτερα στην περιοχή του κάμπινγκ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ο δράστης είχε συνεργό. 

Το χρονικό της διπλής εκτέλεσης

Το διπλό φονικό έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τον επιστάτη του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας

Ο ανιψιός του θύματος έγινε μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, ο δράστης ήταν ξανθός και νεαρής ηλικίας. 

Οι αρχές δεν αποκλείουν το κίνητρο του δράστη να ήταν τα κληρονομικά, καθώς ο 72χρονος είχε μεγάλη περιουσία. Μάλιστα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του γεγονός που ερευνούν επισταμένως οι αρχές προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. 

Οι αρχές έχουν «χαρτογραφήσει» τη διαδρομή του λευκού σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης από τη Μεσσηνία καταλήγοντας στην Αθήνα, ωστόσο ο εκτελεστής παραμένει άφαντος.

Περισσότερα σε λίγο....

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top