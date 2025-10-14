Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής

Στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του ο συνεργός του εκτελεστή της Φοινικούντας - Βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, καθώς το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης της μηχανής του εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση και συνελήφθη ως συνεργός.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του εκτελεστή που αναζητείται, στο «κάδρο» των ερευνών είχε μπει και ο συνεπιβάτης της μηχανής που είχε καταγραφεί σε βίντεο πριν από το διπλό φονικό. Συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που δείχνει πάνω σε δίκυκλο τον δράστη και ένα δεύτερο άτομο να κινούνται νωρίτερα στην περιοχή του κάμπινγκ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ο δράστης είχε συνεργό.

Το χρονικό της διπλής εκτέλεσης

Το διπλό φονικό έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τον επιστάτη του.

Ο ανιψιός του θύματος έγινε μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, ο δράστης ήταν ξανθός και νεαρής ηλικίας.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το κίνητρο του δράστη να ήταν τα κληρονομικά, καθώς ο 72χρονος είχε μεγάλη περιουσία. Μάλιστα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του γεγονός που ερευνούν επισταμένως οι αρχές προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Οι αρχές έχουν «χαρτογραφήσει» τη διαδρομή του λευκού σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης από τη Μεσσηνία καταλήγοντας στην Αθήνα, ωστόσο ο εκτελεστής παραμένει άφαντος.

Περισσότερα σε λίγο....